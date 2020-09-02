Навального будут долго лечить: в Charite дали новый отчет о состоянии оппозиционера

Состояние здоровья Навального остается серьезным.
Состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального остается серьезным, он все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
Процесс лечения политика будет долгим, сообщается на сайте немецкой клиники Charite.
"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года лечится в университетской клинике Charite в Берлине, по-прежнему серьезное. Алексей Навальный в интенсивной терапии, он подключен к аппарату вентиляции легких", – сказано в заявлении.
При этом симптоматика ингибирования холинэстеразы у оппозиционера, вызванная отравлением, продолжает снижаться.
"Причина этого – постепенное восстановление активности холинэстеразы", – пояснили в клинике.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и попал в реанимацию.
Навального перевезли из Омска в немецкую клинику Charite. Немецкие врачи считают, что оппозиционера могли отравить нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", как это было в случае с поставщиком оружия Емельяном Гебревым в Софие в 2015 году.
Это данные подтвердили и военные токсикологи Бундесвера.
В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления. Она считает, что его "хотели заставить молчать".
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