Сбежавшая из Украины в Россию Наталья Витренко обвинила украинскую власть в том, что та якобы настраивает народ ненавидел россиян и "убивает" прошлое СССР.

Она представилась "членом Прогрессивной Социалистической партии Украины, волею судеб оказавшимся в Москве". Соответствующее видеообращение было опубликовано в Twitter пользователя Erich Hartmann. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Его записали перед торжественным маршем в честь 78-й годовщины парада 7 ноября 1941 года.

Сбежавшие в Россию украинцы оскандалились заявлением Скриншот с видео

"Мы заявляем на весь мир. Нацизм поднял голову в Украине, коллаборанты, прислужники Гитлера, они сейчас осуществляют реванш. Они переименовывают улицы, опошляют подвиг наших отцов и дедов, они палачей и предателей – Бандеру, Шухевича, Коновальца, Мельника - делают героями", – сказала Витренко.

Остальные поддержали ее, обвинив официальный Киев в преступлениях.

Нафталиновые коллаборанты, на территории страны оккупанта, требуют освободить Украину от украинцев. Обратно не пускать эту старую перхоть. pic.twitter.com/GoCkwxKSvy — Erich Hartmann (@ErichHa30486963) November 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева снова заистерила из-за демонтажа барельефа советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе, заручившись поддержкой местных фанатов СССР.

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