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8 ноября • обновлено в 21:50
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"Нацизм поднял голову!" Сбежавшая в Россию Витренко оскандалилась видеообращением

1.6т Читать материал на украинском

Сбежавшая из Украины в Россию Наталья Витренко обвинила украинскую власть в том, что та якобы настраивает народ ненавидел россиян и "убивает" прошлое СССР.

Она представилась "членом Прогрессивной Социалистической партии Украины, волею судеб оказавшимся в Москве". Соответствующее видеообращение было опубликовано в Twitter пользователя Erich Hartmann. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Его записали перед торжественным маршем в честь 78-й годовщины парада 7 ноября 1941 года.

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Сбежавшие в Россию украинцы оскандалились заявлением

Сбежавшие в Россию украинцы оскандалились заявлением

Скриншот с видео

"Мы заявляем на весь мир. Нацизм поднял голову в Украине, коллаборанты, прислужники Гитлера, они сейчас осуществляют реванш. Они переименовывают улицы, опошляют подвиг наших отцов и дедов, они палачей и предателей – Бандеру, Шухевича, Коновальца, Мельника - делают героями", – сказала Витренко.

Остальные поддержали ее, обвинив официальный Киев в преступлениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева снова заистерила из-за демонтажа барельефа советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе, заручившись поддержкой местных фанатов СССР.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Тег
Новости России
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Молодец!! Это только вопрос времени, когда б@ндеровцы будут висеть на столбах вдоль Крещатика.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Где скандал? Сбежавшие от нацистской расправы украинцы, жестко поставили на место киевских фашистов.
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