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/Новости мира

Нацелились на выборы: раскрыт план новой атаки троллей Кремля

2.2тЧитать материал на украинском

Российские интернет-тролли планируют вмешательство в выборы в США в 2020 году и меняют стратегию, создавая фейковые аккаунты для распространения сообщений, которые усиливали бы политические распри в обществе.

Несмотря на то, что скрытые усилия по распространению разобщающего контента, созданного другими, не являются новой техникой, хакеры и тролли, похоже, в значительной степени используют ее в преддверии следующих президентских выборов в США, ссылаясь на экспертов по кибербезопасности, пишет Bloomberg.

Исследователь угроз в Symantec Corp. Кэндид Вуэст, сообщил, что он заметил сокращение количества случаев создания нового контента с помощью поддельных учетных записей с 2017 по 2018 год и переход к созданию массовых подписчиков, которых можно было бы использовать в качестве площадок для распространения, сеющих раскол сообщений, в 2020 году.

Путин - хацкер

Путин - хацкер

pikabu.ru

Директор ФБР Кристофер Рэй, выступая на конференции RSA в Сан-Франциско, заявил, что социальные сети остаются основным средством влияния иностранных игроков на выборы в США, и бюро работает с компаниями по этой проблеме.

"Что практически не ослабевает и только усиливается в ходе избирательных циклов - это кампания по злонамеренному иностранному влиянию, особенно с использованием социальных сетей", - сказал Рэй. И добавил: "Это продолжается, и мы готовимся к тому, что это продолжится и будет расти к 2020 году".

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При этом устранение иностранных кампаний влияния остается трудной задачей для руководства социальных сетей.

Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности в Facebook, сказал, что контроль этих попыток является "невероятно сложным балансом".

Он объяснил, что компаниям нужно найти способы создать трудности для злоумышленников, пытающихся влиять на дискуссию, без одновременного осложнения публичного обсуждения для пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что РФ как государство якобы не имеет отношения к "фабрике троллей".

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Место
США
Теги
РоссияКибератакаСША
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Пигин Макс
Пигин Макс
А пиндосы говорят, что они исключительные! Это что за страна такая, которую пара левых аккаунтов может ввергнуть в хаос?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А что говорит ''украинская разведка''? очень бы хотелось услышать))))))
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Кто же обращает внимание на этих ольгинских свинособак ?
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
ДЯЧОК СТЬОПА, довбойоби...
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