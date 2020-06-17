НАТО закупит новые ПВО и истребители в ответ на усиление ядерного потенциала РФ

Антон Малиновский Мир 20:06, 17.06.2020 Обновлено: 20:45, 17.06.2020

Страны НАТО закупят дополнительные средства противовоздушной обороны и истребители в ответ на усиление российского ракетно-ядерного потенциала.

Об этом в среду, 17 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на онлайн-брифинге по итогам видеоконференции министров обороны альянса, передает ТАСС. Среди прочих, было принято решение закупить дополнительные средства противовоздушной обороны и истребители пятого поколения.

Причиной такого решения стало создание новых ракет Российской Федерацией.

"Страны НАТО приняли решение закупить дополнительные системы ПВО Patriot и SAMP/T, а также истребители пятого поколения в ответ на создание новых ракет в РФ", – сообщил Столтенберг.

Также в НАТО приняли решение не размещать новые ядерные ракеты в Европе и призвала Китай поучаствовать в учениях по контролю над ядерным вооружением.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО обвинил Россию в нарушении акта об отношениях.

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