Верховный суд США принял историческое решение - 7 против 2, где говорится, что частный бизнес, имеет право отказать в бизнесе и обслуживании, тем, против кого им требует того, их религия. В данном контексте речь идёт о пекаре, который отказался печь свадебный торт для пары геев. Пекарь мотивировал это тем, что такой заказ против его религии.

С одной стороны - это очень скользкий склон для законности. Потому что завтра какой то держатель магазина повесит вывеску, что он не обслуживает христиан и евреев, так как они по его мнению, должны были давно перейти в Ислам, как того требовал пророк. Даже сроки в Исламе устанавливались.

С другой стороны, если это мой бизнес, на мои деньги, то например, почему я обязан обслуживать каких-то фашистов или гопников, если я не хочу с ними дела иметь? Это ведь именно моя собственность, мои убытки и я сам должен иметь право решить, с кем я хочу иметь дело.

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Потому решение это - не решает ничего, а открывает путь к целому ряду последующих конституционных тяжб на данную или похожие темы. Если кого-то не устраивает позиция владельца бизнеса, свободный рынок и никто иной, никакой суд, не должны заниматься этим делом. И свободный рынок, свободные люди должны решить, а хотят ли они покупать торты и хлеб у известного гомофоба. Я лично, натурал, но к геям отношусь абсолютно нормально, избегал бы такой магазин - чисто из принципа. В моей памяти много примеров вывесок из Германии 30х годов и даже из Риги, где сохранили надпись "Евреям и собакам, вход запрещён". Но другим я не считаю нужным навязывать моё мнение.

Владелец пекарни с семьёй, выходит со слушания Верховного суда