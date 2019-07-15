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НАТО предупредил Германию о возможном ракетном ударе из России

14.5т Читать материал на украинском

Россия разрабатывает новые ракеты средней дальности, которые могут достичь столицы Германии.

Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Так, Генсек предупредил о передвижной ракетной системе, в зоне досягаемости которой находятся Берлин, Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.

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"Это – передвижная ракетная система, ее легко скрыть от систем слежения", – отметил он.

По словам генсека, Россия даже успела разместить свою новую разработку. Однако он не назвал конкретного места базирования комплекса.

"Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности. Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти это соглашение (ДРСМД ). В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", – подчеркнул Столтенберг.

Армия России

Армия России

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны Турции начало принимать зенитно-ракетные комплексы С-400 из России.

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Персона
Йенс Столтенберг
Теги
НАТО Россия ракеты
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Пусть США сначала у берут пусковые установки из Польши и Румынии! Ну ,а на эту истерику можно ответить так ,наши ракеты не против Европы они для защиты от инопланетян! Ну,а если серьёзно , что страшно находиться под прицелом?
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К Денис
К Денис
Начнём с того что не Россия расторнла договор РДСМ а амеры а значит и НАТО.. И п.с. "предупредило НАТО" если посмотреть хронологию событий.. Именно Россия предупредила Европу и НАТО о том что будет вынуждена использовать ракеты малой и средней дальности с целью удара по Европе (одного из фронтов в случае наступления НАТО)
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