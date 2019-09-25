НАТО поставило Путина на место из-за ракет в Европе: обнародован жесткий ответ Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Об этом в комментарии ТАСС заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Причиной она назвала то, что Москва развернула ракету SSC-8.

"Мы можем подтвердить, что генеральный секретарь НАТО получил письмо от российских властей. Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение ДРСМД. До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание – это нереальное предложение", – отметила Лунгеску.

НАТО поставило на место Путина из-за ракет в Европе

Представитель НАТО снова подчеркнула, что Россия несет единоличную ответственность за распад Договора о РСМД.

"Союзники по НАТО провели собственную оценку российской ракеты SSC-8 и пришли к выводу, что она нарушает Договор о РСМД. В течение более чем шести лет союзники пытались вернуть Россию к соблюдению ДРСМД, но Россия продолжала разрабатывать и развертывать SSC-8 в нарушение договора", – пояснила Лунгеску.

По ее словам, ответные меры НАТО будут взвешенными.

"Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений и не намерены развертывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования. Союзники по-прежнему твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", – резюмировала Лунгеску.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин разослал в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

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