Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:54
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

НАТО поставило Путина на место из-за ракет в Европе: обнародован жесткий ответ Альянса

15.3т Читать материал на украинском

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг предложение президента России Владимира Путина ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Об этом в комментарии ТАСС заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску. Причиной она назвала то, что Москва развернула ракету SSC-8.

"Мы можем подтвердить, что генеральный секретарь НАТО получил письмо от российских властей. Что касается моратория, то мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение ДРСМД. До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание – это нереальное предложение", – отметила Лунгеску.

Новости
Догоняет! В НАТО забили тревогу из-за России

НАТО поставило на место Путина из-за ракет в Европе

НАТО поставило на место Путина из-за ракет в Европе

Представитель НАТО снова подчеркнула, что Россия несет единоличную ответственность за распад Договора о РСМД.

"Союзники по НАТО провели собственную оценку российской ракеты SSC-8 и пришли к выводу, что она нарушает Договор о РСМД. В течение более чем шести лет союзники пытались вернуть Россию к соблюдению ДРСМД, но Россия продолжала разрабатывать и развертывать SSC-8 в нарушение договора", – пояснила Лунгеску.

По ее словам, ответные меры НАТО будут взвешенными.

"Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не хотим новой гонки вооружений и не намерены развертывать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования. Союзники по-прежнему твердо привержены сохранению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению", – резюмировала Лунгеску.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин разослал в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Владимир Путин Йенс Столтенберг
Теги
НАТО ракеты
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
11
10
Смешно
28
Интересно
5
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
А никто не подскажет, было ли хоть одно доказательство предоставлено того, что эта российская ракета нарушает договор по РСМД? При этом сами штаты после выхода из договора моментально испытали наземную ракету с дальностью больше запрещённой договором.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ешта Дядя
Ешта Дядя
Кончебасы,зачем комментарии удаляете,терпилы что ли?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
НАТА может пугать только шароварню.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Небайдужий Юрій, а ты в унитазе сидишь и следишь за качеством испражнений? Сочувствую.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Небайдужий Юрій
Небайдужий Юрій
Гусенцова Галина, судя по жидкому стулу окурка, не только шароварню...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel