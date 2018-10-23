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''НАТО под гербом Украины'': грандиозные учения Альянса взбесили россиян

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Готовящиеся у берегов Норвегии морские учения НАТО, в которых примет участие и Украина, уже вызвали в соседней России возмущение.

"Зачем туда тянут Грузию с Украиной — понятно. Открытым текстом напоминаю: американцы не раз нанимали на учения русских статистов, даже мишени в виде российских солдат ставят. Да и название манёвров "Единый трезубец" двусмысленное. УкроСМИ уже в восторге: целая НАТО будет маневрировать под гербом Украины", - написал в своем блоге на сайте российского телеканала РЕН-ТВ пропагандист Анатолий Вассерман.

Он отмечает, что в манёврах должны участвовать семьдесят боевых кораблей и обеспечивающих судов, около 10 тысяч единиц техники, около 50 тысяч военнослужащих из 31 страны. Причём не только из входящих в НАТО, но и участников партнёрских программ — Финляндии, Швеции, Австралии, Иордании, Грузии и Украины.

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"Кстати, по ходу тренировки проведут пару десятков экспериментов. В частности, отработку методов коллективного — с участием войск разных стран — воздушного боя и его наземного обеспечения против условного противника. Кого именно? Они не скрывают!" - возмущен телеведущий.

Не понравилось россиянам и то, что руководитель учений, командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джэймс Гордон Фогго пригласил наблюдателей из Российской Федерации.

"Я хочу, чтобы они приехали и посмотрели, насколько хорошо союзники по НАТО и их партнёры работают вместе. У нас есть сильное сдерживающее сообщение, которое будет отправлено. Они поймут, что мы очень хорошо относимся к тому, что делаем, и это будет иметь сдерживающий эффект для любой страны, которая захочет пересечь эти границы, но в частности для одной страны", - процитировал Вассерман адмирала.

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"Открытым текстом отвечаю: мы-то, в отличие от НАТО, никуда не расширяемся и никому не угрожаем. А вот к вам ездить — себя не уважать. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей", - резюмировал блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина провела стрельбы в Азовском море.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтХолодная война между Западом и Россией
Объект
НАТО
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Пєздюк. Скільки наступальних воєн провела расєю? Україна, Грузія, Чечня, Молдова.....
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Пэтрэнко Изя
Пэтрэнко Изя
А какие БОЕВЫЕ КОРАБЛИ приплывут от Украины? Неуж-то снимут с БОЕВОГО дежурства БОЕВЫЕ КОРАБЛИ в Азовском море??? Да и плысть вокруг Эвропы далеко- гребцов часто менять надо будет..А может по железной дороге? По-прямой почти шо.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Пэтрэнко Изя, там и без Украины казламордым мало не покажется.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Проходил мимо,баран следи за своими самолётами,а то на рассеи тоже, не так давно, самолёт Л-39 ебанулся,как там поживают пилоты, которые катапультировались.
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
это паРашка-то "никуда не расширяется"...... Да не только лезет расширяться, но шныряет везде и её лидер явно "ширяется"...
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