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НАТО отправит Украине новое вооружение: названы сроки

2.4тЧитать материал на украинском

НАТО готовится передать Украине еще два боевых катера класса Island.

Об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает "УМП".

"Мы работали и продолжим работать на морском направлении с их военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запросили в Конгрессе для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей – патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять ВМС. Речь идет и о других средствах", – сообщил военный.

Новости
Украина получит американские патрульные катера: названы сроки

На данный момент корабли проходят техническое обслуживание в США, а украинские экипажи вскоре отправятся на обучение. Прибытие катеров в Украину ожидается на июль этого года.

Флот США

Флот США

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий ВМСУ Игорь Воронченко заявил, что Украина получит американские патрульные катера класса Island.

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Место
США
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вованов вован
вованов вован
Помнится старый хороший советский фильм Волга, Волга, песня там очень подходящая к этому событию. Америка России подарила пароход С носа пар, колёса сзади, И ужасно, и ужасно, И ужасно тихий ход.
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Какие "ещё два"! Речь всё ещё ждёт о тех двух старых списанных катерах, которые Украина всё никак не получит. То ли американцы, получив деньги, всё никак не расстанутся со своим старым барахлом, то ли боятся, что эти катера развалятся по дороге?
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Малахов Егор
Малахов Егор
..Оказывается дебилизм не подвластен излечению фактами и правдивыми известиями....наоборот...дебилизм рузьгемира прогрессирует до пубертатного состояния оскорблений и детсадовского ,,юмора,, когда тебе просто отвечают - сам дурак...или болеее того со злобой кричат в лицо --- на тебе дулю! Вот это сейчас смысл и содержание кацапских коментов.....Не взирая на правду ...на вопиющие факты кацапы продолжают называть белое черным а черное белым.....а распятые мальчики и съеденные снегири вообще не подлежат умственному восприятию адекватного человека.....вот же потешные животные..... и при этом они думают что они такие юморные....остряки...ставят плюсики друг дружке.....дебилушки от самолюбования аж слюни поразвесили.И столько лет живя рука об руку наконец раскрылось что из себя представляют эти животные...наши ,,братья,, и ,,сестры,, ржу нимагу с клоунов дешовых....а как изгаляются безродные....как тужатся...а их все равно нагибают и нагибают....нагибают и нагибают....
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минин евген
минин евген
Малахов Егор, ну так безродные животные же. всё идёт по плану, кацапьё окажется в своём сарае в полной изоляции.
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