НАТО отправит Украине новое вооружение: названы сроки

НАТО готовится передать Украине еще два боевых катера класса Island.

Об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает "УМП".

"Мы работали и продолжим работать на морском направлении с их военно-морскими силами. У нас с ними хорошие отношения. И сейчас есть увеличение в финансировании, которое мы запросили в Конгрессе для передачи Киеву морских средств, прежде всего двух кораблей – патрульных катеров класса Island, чтобы начать пополнять ВМС. Речь идет и о других средствах", – сообщил военный.

На данный момент корабли проходят техническое обслуживание в США, а украинские экипажи вскоре отправятся на обучение. Прибытие катеров в Украину ожидается на июль этого года.

Флот США

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий ВМСУ Игорь Воронченко заявил, что Украина получит американские патрульные катера класса Island.

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