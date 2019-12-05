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5 декабря • обновлено в 21:05
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"Гарантий нет!" НАТО раскритиковали за слабую позицию по России

1.3т
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У стран Балтии нет полных гарантий того, что НАТО их защитит в случае реального начала агрессивных действий со стороны России.

Такое мнение высказал эксперт по международной политике Игар Тышкевич в программе "Итоги" на ObozTV, комментируя скандалы на праздничном саммите НАТО, который прошел в Лондоне в честь 70-летия военно-политического альянса.

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"В НАТО не просто споры и разные позиции. Существует необходимость по-новому посмотреть на обязательства стран-членов Альянса", – подчеркнул аналитик.

В качестве примера он привел позицию Турции, которая обвинила своих союзников по блоку в том, что они внедряют план по безопасности стран Балтии, но отказываются поддержать Анкару в Сирии.

"Я понимаю позицию Турцию в вопросах НАТО. Помните старую ситуацию, когда турецкие ВВС сбили российский самолет? Тогда НАТО фактически ничего не сделало. Отстранилось. Хотя де-факто там было прямое нарушение", – напомнил Тышкевич.

"С одной стороны, это якобы оборонный Альянс. С другой стороны – ни у одной из стран, даже у государств Балтии – нет полной гарантии, что в случае реального начала боевых действий или в случае начала гибридной войны, НАТО что-то сделает в их защиту", – предупредил международник.

Юбилейный саммит НАТО в Лондоне

Юбилейный саммит НАТО в Лондоне

Пресс-служба НАТО

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на разногласия Североатлантический альянс все-таки сделал заявление по итогам лондонского саммита, в котором признал действия России одной из главных угроз для НАТО. Заявление поддержала и Турция – в последний день она отказалась от блокирования плана НАТО по усилению оборонного потенциала стран Балтии и Польши.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Игар Тышкевич
Место
Великобритания
Теги
НАТО Россия - страна-агрессор
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Хуторянин в свитере жёстко раскритиковал НАТО. Альянс на грани распада.
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Горелов Сергей, а что это мурло в свитере кушать будет, если перестанет подхрюкивать? То-то и оно.
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