НАТО готовится к нападению России: озвучены первые шаги

НАТО создаст 30-тысячный резерв для оперативного отражения вероятного нападения России.

Соединение должно быть приведено в боевую готовность в течение 30 дней, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на ряд источников в Альянсе.

Резерв будет иметь в своем распоряжении несколько сотен истребителей и кораблей. Он послужит дополнением к уже существующим силам NATO Response Force, которые насчитывают порядка 20 тысяч солдат.

Создание резерва будет детально обговорено министрами обороны НАТО на встрече в Брюсселе 7-8 июня, а в середине июля лидеры Альянса должны принять политическую декларацию.

Отмечается, что ключевая роль в новом соединении будет отведена Германии. "Нам нужно как можно быстрее передвигать большое количество солдат и оборудования, чтобы уверенно воспрепятствовать вторжению", - пояснил дипломат НАТО, отметив, что инициатором создания резерва являются США.

Как сообщал OBOZREVATEL, США намерено перебросить в Европу мощное вооружение.