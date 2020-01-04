НАТО экстренно прекратил свою миссию в Ираке из-за Сулеймани

НАТО приостановил учебные миссии в Ираке после убийства США генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани.

Об этом заявил представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт 4 января, написало издание i24News.

"Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия пока приостановлены", – сказал он.

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Уайт подтвердил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривал по телефону с министром обороны США Марком Эсперо "после последних событий".

Также в комментарии ТАСС Уайт заявил, что для альянса безопасность личного состава в Ираке имеет ключевое значение.

"Мы остаемся в тесном и постоянном контакте с властями США по ситуации в Ираке... НАТО тщательно мониторит ситуацию в регионе", – добавил он.

Миссия НАТО в Ираке проводит подготовку сил безопасности страны по требованию правительства страны, чтобы предотвратить возвращение группировки "Исламское государство".

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