НАТО экстренно прекратил свою миссию в Ираке из-за Сулеймани

НАТО приостановил учебные миссии в Ираке после убийства США генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касема Сулеймани.
Об этом заявил представитель Североатлантического альянса Дилан Уайт 4 января, написало издание i24News.
"Миссия НАТО продолжается, но учебные мероприятия пока приостановлены", – сказал он.
НАТО экстренно прекратила свою миссию в Ираке из-за Сулеймани
Уайт подтвердил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг разговаривал по телефону с министром обороны США Марком Эсперо "после последних событий".
Также в комментарии ТАСС Уайт заявил, что для альянса безопасность личного состава в Ираке имеет ключевое значение.
"Мы остаемся в тесном и постоянном контакте с властями США по ситуации в Ираке... НАТО тщательно мониторит ситуацию в регионе", – добавил он.
Миссия НАТО в Ираке проводит подготовку сил безопасности страны по требованию правительства страны, чтобы предотвратить возвращение группировки "Исламское государство".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.
В сеть попало видео с места ликвидации Сулеймани в багдадском аэропорту.
Генерал прибыл в Ирак для встречи с представителями проиранского вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби".
Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
Во время убийства Сулеймани в Ираке погибли еще семь человек из его близкого окружения.
Для ликвидации Сулеймани вероятно была использована ракета типа AGM-114 Hellfire, выпущенная с беспилотника MQ-9 Reaper.
Генерал, вероятно, был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.
В сети всплыло видео, на котором Сулеймани угрожал американскому президенту Дональду Трампу.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил бригадного генерала Исмаила Каани главой спецподразделения "аль-Кудс", которым ранее командовал Сулеймани.
В Багдаде (Ирак) 4 января начались похороны генерала Сулеймани.
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