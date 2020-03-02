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2 марта • обновлено в 14:23
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Наступление Турции в Сирии: эксперт рассказал о поражении России

4.2т
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Российское присутствие в Сирии и поддержка режима президента Башара Асада – это полный провал Кремля во внешней политике.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал эксперт по Ближнему Востоку Михаил Крутихин. По его словам, позицию Россию, как игрока в этом конфликте, там никто не учитывает, основные переговоры идут между Турцией и Ираном (полный текст читайте тут).

"Самый главный вопрос – что вообще Россия делает в Сирии? Это полное безобразие и провал в российской внешней политике. Соваться туда не надо было. Силовая позиция в Сирии на стороне Эрдогана (Реджеп Эрдоган, президент Турции. – ред). За него НАТО, США, многие арабские страны. Против него только Иран и террористические организации, которые в союзе с Ираном и Россией, типа Хезболлы, поддерживают режим Асада", – подчеркнул Крутихин.

Война в Сирии

Война в Сирии

По его словам, за последние дни усиления конфликта в северной части провинции Идлиб, где Турция намерена расширить свой контроль, их армия сильно потрепала сирийскую.

"Турки фактически нейтрализовали российскую поддержку. Пока удача на их стороне. Иранцы уже требуют переговоров с Турцией, но без участия России. Ее, как игрока, там вообще никто не учитывает. Поэтому не исключено, что могут быть серьезные перестановки в сирийском режиме. Уже поступали сообщения, что созревал чуть ли не военный мятеж против Асада", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сирийском городе Серакиб 1 марта был сбит беспилотник турецкого производства, который сначала приняли за боевой самолет. По предварительным данным, авиация боролась с БПЛА Турции в воздухе над Идлибом.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Конфликт в Сирии Российская военная угроза
Персоны
Башар Асад Реджеп Тайип Эрдоган Михаил Крутихин
Место
Сирия
Теги
война Новости России
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
промывка бaндepoвckux мозгов вымышленными псевдоэкспертами идёт полным ходом.
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Овчинников Михаил
Овчинников Михаил
Да только турецкий лидер едит в Россию с русскими договариваться но не Ираном
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Дурилка картонная манящая себя экспертом.
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