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''Наступит импотенция!'' Жириновский выдал маразм об ''ударе'' Украины по России

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Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отличился бредовым заявлением о якобы тайном плане Украины и американской корпорации "Монсанто" по уменьшению населения в России.

По его словам, в этих целях компания засеяла генно-модифицированными семенами огромные площади на границе Украины с Российской Федерацией, чтобы заразить опасной пыльцой поля страны-агрессора. Маразматичное заявление Жириновский сделал в кулуарах нелегитимной Государственной думы одному из сепаратистских ресурсов.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

duma.gov.ru

"Сейчас "Монсанто" засевает своими семенами часть Украины рядом с границей с Россией. При цветении весной пыльца попадет на наши поля. И эти отравленные семена будут у нас произрастать. Из этих семян произрастает та продукция, при потреблении которой наступает импотенция. Это способ уменьшить численность населения через питание. Это борьба с нами. Лаборатории по всему периметру границ, там, где возможно вызвать эпидемию и удар по продовольствию. Это все "братская" Украина!" — поделился нетрезвыми фантазиями одиозный политик.

Новости
''Украина должна стать агрессором'': Жириновский проговорился о подлой провокации России
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

duma.gov.ru

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Тег
Новости России
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Nemo Александр
Nemo Александр
Вот пишут же иногда "...пробил очередное дно..." Фигня полная. Для расеянцев фраза не подходит. Само понятие "дно" - отсутствует. Доказано жириновским!
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Дейман Алон
Дейман Алон
Жирик и Йухло уже давно импотенты, которые пытаются это скрыть и навязывают кацапскому скоту мнение о том, что они "альфа-самцы".
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
😂😂😂😂😂😂😂 Во цапьё длбйбы😂😂😂😂😂😂
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