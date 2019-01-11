''Наступит импотенция!'' Жириновский выдал маразм об ''ударе'' Украины по России

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отличился бредовым заявлением о якобы тайном плане Украины и американской корпорации "Монсанто" по уменьшению населения в России.

По его словам, в этих целях компания засеяла генно-модифицированными семенами огромные площади на границе Украины с Российской Федерацией, чтобы заразить опасной пыльцой поля страны-агрессора. Маразматичное заявление Жириновский сделал в кулуарах нелегитимной Государственной думы одному из сепаратистских ресурсов.

Владимир Жириновский duma.gov.ru

"Сейчас "Монсанто" засевает своими семенами часть Украины рядом с границей с Россией. При цветении весной пыльца попадет на наши поля. И эти отравленные семена будут у нас произрастать. Из этих семян произрастает та продукция, при потреблении которой наступает импотенция. Это способ уменьшить численность населения через питание. Это борьба с нами. Лаборатории по всему периметру границ, там, где возможно вызвать эпидемию и удар по продовольствию. Это все "братская" Украина!" — поделился нетрезвыми фантазиями одиозный политик.

Владимир Жириновский duma.gov.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жириновский заявил, что в обозримом будущем Украина якобы войдет в состав России и ее народы воссоединятся.

Также лидер ЛДПР выразил мнение, что России необходимо было бы "долбануть по Украине", применив ко всей ее территории крымский сценарий.

Политик грозился прийти в Украину с "маршем дружбы" и заставить украинцев ползти в Кремль на коленях.

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