Настроены оптимистично: ВОЗ заявила о новой фазе тестирования вакцины от COVID-19

Специалисты Всемирной организации здравоохранения перешли к третьей фазе тестирования потенциальной вакцины от COVID-19.

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Об этом во время онлайн-брифинга заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Она подчеркнула, что по итогам третьей фазы испытания препарата станет понятно, насколько он эффективен и безопасен.

"Я настроена оптимистично, но разработка вакцин – это сложное дело", – отметила Сваминатан.

Также она добавила, что уже сейчас ВОЗ думает над тем, как будут распределять эту вакцину. И это при том, что пока даже неизвестно, сколько доз препарата будет в наличии до конца года.

"Должна ли вакцина сначала поступить в страны, которые в состоянии ее оплатить, чтобы привить все население, или эти дозы должны пойти на вакцинацию сотрудников системы здравоохранения, работающих на "передовой"? Или, возможно, в первую очередь наиболее уязвимым людям, то есть пожилым или с сопутствующими заболеваниями?" – задалась вопросом Сваминатан.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 вступила в новую фазу, более опасную, чем предыдущая.