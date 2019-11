Нападали с ножами: в Лондоне и Гааге произошли кровавые теракты. Все подробности

В пятницу, 29 ноября, в Лондоне (Великобритания) полицейские застрелили вооруженного мужчину, на теле которого был закреплен муляж взрывного устройства, устроившего драку с прохожими.

Нападавшим были ранены 5 человек. По предварительным данным, двое из пострадавших погибли. Об этом сообщает The Sun (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В Twitter Скотланд-Ярда написали, что инцидент произошел на мосту. Очевидцы сообщили, что потасовка между двумя мужчинами вызвала настоящую панику. У одного в руках был нож. По официальным сообщениям правоохранителей, инцидент был терактом.

В Лондоне произошла кровавая стрельба Telegram-канал Подъем

Полиция сообщила имя подозреваемого. Им оказался 28-летний Усман Хан, который ранее уже был судим за терроризм.

Теракт в Лондоне устроил Усман Хан

В Лондоне произошла кровавая стрельба Скриншот из видео

Правоохранители с целью нейтрализации нападавшего открыли по нему огонь. Житель Лондона скончался от огнестрельного ранения. Для выяснения всех обстоятельств мост пришлось перекрыть.

Глава британской контртеррористической полиции Нил Басу уточнил, что копы получили сообщение об инциденте около 14:00. "Я могу подтвердить, что подозреваемый скончался на месте происшествия", – цитирует его Daily Mail.

Известно, что по меньшей мере шесть случайных очевидцев ЧП пытались помешать преступнику и остановить его. Один из прохожих вырвал у нападавшего нож.

Один из свидетелей инцидента на Лондонском мосту с ножом, который, вероятно, взял у подозреваемого Daily Mail

После нападения весь Лондон будут патрулировать дополнительные полицейские. Британская транспортная полиция также заявила, что на дорогах будет больше офицеров, включая вооруженных представителей спецгрупп.

Премьер-министр страны Борис Джонсон сказал, что его "держат в курсе" по поводу происходящего. Он отказался от поездки в рамках предвыборной кампании и вернулся в Вестминстер.

"Это ужасный инцидент, и мои мысли – вместе с пострадавшими и их семьями", – написал премьер в Twitter.

Журналисты подчеркнули, что нападение произошло вскоре после того, как уровень террористической угрозы в Великобритании был понижен.

Инцидент произошел через два с половиной года после жуткого террористического акта на Лондонском мосту в июне 2017 года, в ходе которого группа из троих мужчин убила восемь человек и ранила 48 других.

Осторожно, кадры 18+

Фото с места инцидента Daily Mail

Фото с места инцидента Daily Mail

Фото с места инцидента Daily Mail

В Лондоне произошла кровавая стрельба РИА Новости

В Лондоне произошла кровавая стрельба РИА Новости

Вскоре в сети появилось видео ликвидации нападавшего.

VIDEO: Footage claims to show the moment police shot a man with a knife on London Bridge. - @CrimeLdn pic.twitter.com/7e0F2W25pU — Conflict News (@Conflicts) November 29, 2019

London Ambulance service declare a “major incident” at London Bridge, after “a number of people have been injured” following a stabbinghttps://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/Tw4eaGA0Gv — BBC News (UK) (@BBCNews) November 29, 2019

Police dogs at work on London Bridge. We are currently in lockdown in the News building after advice for police. pic.twitter.com/1Xlf5xcaHB — Dan Wootton (@danwootton) November 29, 2019

BBC correspondent Andy Moore says there are reports "somebody has been stabbed in the London Bridge area and police have shot the suspect"



Latest: https://t.co/ZKuTDCRftk pic.twitter.com/N91H3zNu2y — BBC News (UK) (@BBCNews) November 29, 2019

Вечером 29 ноября полиция Гааги сообщила об аналогичной резне на торговой улице города. Мужчина 40-50 лет напал на прохожих с ножом. Три человека были ранены. Злоумышленника объявили в розыск.

Вскоре выяснилось, что пострадали несовершеннолетние.

WATCH: Footage coming out of the #Hague in the #Netherlands following A stabbing attack.pic.twitter.com/lSXvUrU8v3 — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) November 29, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в результате стрельбы в западном Техасе 31 августа были убиты пять человек и не менее 21 ранены.

