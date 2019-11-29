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30 ноября • обновлено в 10:38
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Нападали с ножами: в Лондоне и Гааге произошли кровавые теракты. Все подробности

24.7т
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В пятницу, 29 ноября, в Лондоне (Великобритания) полицейские застрелили вооруженного мужчину, на теле которого был закреплен муляж взрывного устройства, устроившего драку с прохожими.

Нападавшим были ранены 5 человек. По предварительным данным, двое из пострадавших погибли. Об этом сообщает The Sun (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В Twitter Скотланд-Ярда написали, что инцидент произошел на мосту. Очевидцы сообщили, что потасовка между двумя мужчинами вызвала настоящую панику. У одного в руках был нож. По официальным сообщениям правоохранителей, инцидент был терактом.

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В Лондоне произошла кровавая стрельба

В Лондоне произошла кровавая стрельба

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Полиция сообщила имя подозреваемого. Им оказался 28-летний Усман Хан, который ранее уже был судим за терроризм.

Теракт в Лондоне устроил Усман Хан

Теракт в Лондоне устроил Усман Хан

В Лондоне произошла кровавая стрельба

В Лондоне произошла кровавая стрельба

Скриншот из видео

В Лондоне произошла кровавая стрельба

В Лондоне произошла кровавая стрельба

Telegram-канал Подъем

Правоохранители с целью нейтрализации нападавшего открыли по нему огонь. Житель Лондона скончался от огнестрельного ранения. Для выяснения всех обстоятельств мост пришлось перекрыть.

Глава британской контртеррористической полиции Нил Басу уточнил, что копы получили сообщение об инциденте около 14:00. "Я могу подтвердить, что подозреваемый скончался на месте происшествия", – цитирует его Daily Mail.

В Лондоне произошла кровавая стрельба

В Лондоне произошла кровавая стрельба

Telegram-канал Подъем

Известно, что по меньшей мере шесть случайных очевидцев ЧП пытались помешать преступнику и остановить его. Один из прохожих вырвал у нападавшего нож.

Один из свидетелей инцидента на Лондонском мосту с ножом, который, вероятно, взял у подозреваемого

Один из свидетелей инцидента на Лондонском мосту с ножом, который, вероятно, взял у подозреваемого

Daily Mail

В Лондоне произошла кровавая стрельба

В Лондоне произошла кровавая стрельба

The Sun

После нападения весь Лондон будут патрулировать дополнительные полицейские. Британская транспортная полиция также заявила, что на дорогах будет больше офицеров, включая вооруженных представителей спецгрупп.

В Лондоне произошла кровавая стрельба

В Лондоне произошла кровавая стрельба

The Sun

Премьер-министр страны Борис Джонсон сказал, что его "держат в курсе" по поводу происходящего. Он отказался от поездки в рамках предвыборной кампании и вернулся в Вестминстер.

"Это ужасный инцидент, и мои мысли – вместе с пострадавшими и их семьями", – написал премьер в Twitter.

Журналисты подчеркнули, что нападение произошло вскоре после того, как уровень террористической угрозы в Великобритании был понижен.

В Лондоне произошла кровавая стрельба

В Лондоне произошла кровавая стрельба

The Sun

Инцидент произошел через два с половиной года после жуткого террористического акта на Лондонском мосту в июне 2017 года, в ходе которого группа из троих мужчин убила восемь человек и ранила 48 других.

Осторожно, кадры 18+

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Daily Mail

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Daily Mail

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

Daily Mail

В Лондоне произошла кровавая стрельба

В Лондоне произошла кровавая стрельба

The Sun

В Лондоне произошла кровавая стрельба

В Лондоне произошла кровавая стрельба

The Sun

В Лондоне произошла кровавая стрельба

В Лондоне произошла кровавая стрельба

РИА Новости

В Лондоне произошла кровавая стрельба

В Лондоне произошла кровавая стрельба

РИА Новости

Вскоре в сети появилось видео ликвидации нападавшего.

Вечером 29 ноября полиция Гааги сообщила об аналогичной резне на торговой улице города. Мужчина 40-50 лет напал на прохожих с ножом. Три человека были ранены. Злоумышленника объявили в розыск.

Вскоре выяснилось, что пострадали несовершеннолетние.

В Гааге устроили резню

В Гааге устроили резню

District 8

В Гааге устроили резню

В Гааге устроили резню

District 8

В Гааге устроили резню

В Гааге устроили резню

District 8

В Гааге устроили резню

В Гааге устроили резню

District 8

В Гааге устроили резню

В Гааге устроили резню

District 8

В Гааге устроили резню

В Гааге устроили резню

District 8

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в результате стрельбы в западном Техасе 31 августа были убиты пять человек и не менее 21 ранены.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Великобритания
Тег
стрельба
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Комментарии
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linn igor
linn igor
ФСБ проводит подготовку к суду в Гааге и новым британским санкциям
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2
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да повысылайте всех этих нигеров и мусульман обратно да и все
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Артеллерист Моня, ваша бабушка Меркель думает иначе, а значит Европа будет молчать и терпеть.
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1
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
путин начал терракты в лондоне и Гааге
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2
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