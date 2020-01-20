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20 января • обновлено в 23:21
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Судьба Трампа оказалась в руках Насирова: всплыло невыгодное для главы США видео

2.2т
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Глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров стал свидетелем личного общения президента Дональда Трампа с бизнесменом Львом Парнасом, от которого американский лидер ранее открестился.

Подтверждающее видео опубликовал в Twitter адвокат Парнаса Джозеф Бонди, доказывая, что его клиент действовал не самостоятельно, а все же имел контакты с главой Штатов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, в кадр попали события декабря 2016 года, которые происходили в частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Как отметил Бонди, на видео видно, как на приеме у Трампа появился Парнас. За ним стоял и Насиров.

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Насиров стал свидетелем общения Трампа с Парнасом

Насиров стал свидетелем общения Трампа с Парнасом

Скриншот из видео

Примечательно, что 16 января президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете официально отрекся от знакомства с Парнасом: "Я его совсем не знаю, не знаю, о чем он, не знаю, откуда он, ничего не знаю о нем. Я могу только сказать вам, что это большой обман".

"Судьба Трампа – в руках главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Его имя всплыло в связи с расследованием, которое может привести к импичменту президента США. Трамп утверждает, что никаких дел с Парнасом не имел. Но если Парнас и Насиров заявят в суде обратное, и приведут детали, то это сыграет в данной ситуации против президента США и серьезно дискредитирует его официальное заявление от 16 января. Это даст еще один козырь демократам. Насиров теперь может стать фигурантом дела об импичменте в США кто бы мог подумать!" – прокомментировал кадры украинский журналист Юрий Бутусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в переписках Парнаса вспыли новые факты давления на экс-посла США в Украине Мари Йованович и попытки личного адвоката Трампа Руди Джулиани встретиться с президентом Украины.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Дональд Трамп Роман Насиров
Место
США
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