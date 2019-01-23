''Насилуют и убивают'': российский наемник поразил откровениями о Сирии

Российский наемник частной военной компании, который вернулся после службы в Сирии, рассказал о реалиях жизни в условиях войны.

Мужчина поделился своими наблюдениями в ходе интервью изданию "Собеседник.ру". По его словам, ожесточенные бои в стране уже прекратились.

"Подписываешь договор, но всем понятно, что это филькина грамота. На моем даже печати не было, только подписи. ООО чего-то там, которое я даже не запомнил, потому что в случае чего его не найдешь – регистрация на Виргинских островах", – начал он свой рассказ.

VistaNews.ru

Вся Сирия, отметил он, разделена на три зоны – белую, серую и черную. В последней, рассказал военный, пришлось увидеть немало ужасов.

"Там людей мало, территорию никто не контролирует, там стрелять, насиловать, убивать, мародерить могут все. И наши тоже. Правила мирной жизни на войне забываются быстро. Прав тот, у кого оружие", – пояснил он.

Отмечается, что в Сирии действуют свои правила: любого мужчину могут расстрелять, после составить отчет, что он боевик, и получить премию.

Высказался наемник также о нашумевшей ЧВК "Вагнера", которой приписывают причастность к убийству российских журналистов в ЦАР. "Про "Вагнера" я, конечно, слышал, но не видел. Думаю, это уже легенда, бренд. Есть и другие, но о них никто не знает", – поделился он.

news.bigmir.net

Официально, по словам мужчины, военная операция в Сирии закончена, однако, перестрелки все еще ведутся.

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Вагнер" — российская частная военная компания. Группа действовала на территории Украины, а затем Сирии с 2014 года. В июне 2017 года ЧВК "Вагнера" была включена в санкционный список США.

Служба безопасности Украины установила наемников ЧВК "Вагнера", которые могут быть причастны к убийству российских журналов в Центральноафриканской республике.

10 января СБУ заявила, что ее информация о причастности российских наемников ЧВК "Вагнера" к убийству летом 2018 года российских журналистов в Африке получила подтверждение в РФ.

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