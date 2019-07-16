Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Насильственная украинизация!" Россия закатила истерику в ООН из-за украинского языка

643 Читать материал на украинском

Представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Василий Небензя взорвался на заседании во вторник, 16 июля, обвинениями в адрес Украины из-за закона о государственном языке.

Так, он заявил, что украинская власть действует "драконовскими методами" и якобы ущемляет русскоговорящее население.

"Это противоречит не только международным конвенциям, но и здравому смыслу. Идет жесточайшая принудительная украинизация всех сфер жизни", – высказался он.

Новости
Закон об украинском языке: Совбез ООН жестко поставил Россию на место

Василий Небензя

Василий Небензя

Скриншот из видео

По словам Небензи, закон нарушает букву и дух Минских соглашений и привносит раскол в украинское общество. Представитель РФ призвал Совбез ООН не следовать "извращенной логике украинской власти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дипломат Андрей Телиженко предположил, что заседание Совбеза ООН обернется против самой России, которая его созвала.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Закон о языках" на OBOZREVATEL.

Тема
Закон о языках
Тег
Совбез ООН
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
12
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel