"Насильственная украинизация!" Россия закатила истерику в ООН из-за украинского языка

Представитель Российской Федерации в Совете безопасности ООН Василий Небензя взорвался на заседании во вторник, 16 июля, обвинениями в адрес Украины из-за закона о государственном языке.

Так, он заявил, что украинская власть действует "драконовскими методами" и якобы ущемляет русскоговорящее население.

"Это противоречит не только международным конвенциям, но и здравому смыслу. Идет жесточайшая принудительная украинизация всех сфер жизни", – высказался он.

Василий Небензя Скриншот из видео

По словам Небензи, закон нарушает букву и дух Минских соглашений и привносит раскол в украинское общество. Представитель РФ призвал Совбез ООН не следовать "извращенной логике украинской власти".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дипломат Андрей Телиженко предположил, что заседание Совбеза ООН обернется против самой России, которая его созвала.

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