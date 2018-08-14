Современный цивилизованный мир, безусловно, отяжелел на подъем и оплыл жиром. Если такое состояние обретает некая особь из животного мира, ее смещают либо более активные особи собственного вида, либо просто окажется хищник, который сожрет неповоротливого и неосторожного зверя. А ведь для того, чтобы держать себя на уровне вменяемого и адекватного состояния, достаточно просто внимательно следить за тем, что происходит вокруг и давать этому правильную оценку, а не принимать то, что хочется видеть и слышать в словах и действиях посторонних.
В нашем случае, следует серьезно относиться к тому, что вырывается из глубины выгребной ямы, которая называется РФ или Московия и тогда много станет понятным. Причем, не важно, что именно говорят руководители сортира, важно то, что доносится из масс, ибо они впитывают суть непосредственно и полностью, а потом транслируют это наружу в виде каких-то зримых конструкций.
Сомнительно, что посол ФРГ в Москве ни разу не видел автомобилей, на стеклах которых было написано "На Берлин". Думаю, что он сам такое видел десятки раз, да и его сотрудники наверняка ему сообщали о подобных фактах. Просто интересно, что посол докладывает в свой МИД. Судя по реакции Берлина, туда докладывают о том, что россияне очень любят Германию и особенно – ее столицу Берлин, а потому – просто мечтают попасть туда на своем автотранспорте. При этом россияне дурачатся и украшают свои автомобили Фольксваген, БМВ, Мерседес, Ауди и прочие муляжами башен танков. Это, наверное, потому, что они – веселые люди, имеющие своеобразный юмор.
Именно эта подача из глубины навозной кучи, в интерпретации немецких дипломатов, нам действительно интересна, ибо приведенная выше формула – максимум того, что нам удалось придумать. Возможно, опытные дипломаты нашли более цветастое пояснение этим фактам и это представляет неподдельный интерес.
Но пара следующих номеров программы той же публики должна быть понятна всем и в первую очередь – немцам и самим россиянам. Первый из них адресован опять же немцам, которые благодаря дедушке Герхарду Шредеру, так нежно полюбили россиян, которые на автомобилях и на других более или менее удобных местах пишут: "Можем повторить". Наверное, немцы не очень хорошо понимают, что россияне вкладывают в эти слова, так мы им немножко поможем. Повторять россияне мечтают события 1944-45 года, когда красная армия ступила на землю Европы и на землю Германии, в частности.
Если в других местах армия вела себя примерно так, как и все другие оккупационные армии – не без мародерства или неприятных случаев сексуального характера, то на земле Германии ситуация кардинально изменилась. Грабежи стали повальными. Причем, мародерствовали все, от маршалов, до рядовых. Разница была не в принципиальных различиях этого явления, а в тех возможностях вывоза награбленного, которыми располагали эти красные армейцы. Рядовой боец мог награбить сколько угодно, а вот унести он мог совсем немного. Война еще не закончилась и награбленное шло плюсом к весу и объему тех пожитков, которые красноармеец обязан был иметь с собой: оружие, боекомплект, еда, курево, что-то из сменных форменных вещей. Понятно, что офицер уже мог использовать автотранспорт и довезти до дома уже более обширную добычу. У генерала были еще более серьезные возможности, а маршалы уже грабили даже не вагонами, а эшелонами.
Причем, высшее руководство ставило войскам задачи по централизованному сбору трофеев. Если для нужд государства грабились заводы и фабрики, откуда вывозилось оборудование вместе с персоналом, то для своих нужд военные грабили все: от роялей, картин, скульптур и ковров, до губных гармошек и просто ювелирных украшений. При этом, в отличие от государства, для себя никто не вывозил из Германии живых людей. Наоборот, чаще всего, владельцев имущества просто пускали в расход, чтобы не было неприятностей.
Но ведь Германия, как и Московия, была воюющей страной, а значит уже в 1944 году похоронила несколько миллионов мужчин-военнослужащих, а еще несколько миллионов прямо в это время воевали на фронте. Это значит, что красноармейцы захватывали населенные пункты, полные материальных ценностей, женщин и детей. То, что происходило именно с материальными ценностями, мы описали выше, а вот женщинам и детям находилось другое применение. Их насиловали жестоко, многократно и часто – до смерти. Причем, женщины гибли не так часто, как подростки, которых во время насилия тяжело и часто – смертельно травмировали. Кроме того, с подростками и детьми могли возникнуть проблемы, поскольку даже грубые животные понимали, что за изнасилование детей можно серьезно пострадать. По этой причине, детей и подростков просто достреливали сразу после того, как заканчивались желающие продолжать насилие. Поэтому смертность именно этой категории жертв была просто огромной. Растерзанные трупы валялись как в домах, так и просто на обочинах дорог, по которым шли военные колонны. На них просто никто не обращал внимания. Кстати, за все эти миллионы акты насилия и мародерства почти никто из красных армейцев – освободителей, не пострадал. Для них это стало замечательным приключением, о котором они могли рассказать самым близким друзьям как о лучшем, что с ними произошло в жизни.
Так что немцам надо понимать, что именно россияне хотят повторить. Хотя, возможно во всей ФРГ развился какой-то Стокгольмский синдром и немцы просто жаждут нового насилия? Если так, то тут уже ничем не поможешь. Но на самом деле, проблема оказывается несколько глубже и одновременно – проще.
Если предыдущие две подачи про Берлин и повторение, в основном, адресовано немцам, то последний наш пример, когда россияне с ностальгией вспоминают 1937 год – адресовано уже внутрь. Дело в том, что во время той далекой войны довольно хорошо сохранились семьи НКВД. Их вывозили от западной границы еще за неделю до 22 июня только потому, что их отцы и мужья были офицерами безопасности от майора и выше. Так что от войн не пострадали ни эти офицеры, ни их семьи. Они и стали основой послевоенного общества.
Понятно, что именно они и ностальгируют за 1937 годом, когда чекисты начали большую чистку. Что характерно, мясников, а именно исполнителей расстрелов, было не так уж и много, но тех, кто их обеспечивал работой, были миллионы. Стукачи, опера, прокуроры, судьи, партийные боссы и прочее руководство непосредственно принимало участие в мероприятиях, которые заканчивались смертной казнью. Те, кто со слезами на соплях просит вернуть им 1937 год, хотят именно этого.
А в итоге получается, что население РФ, в той или иной форме, желает возвращения времен, когда можно было бы безнаказанно убивать. Впрочем, самые нетерпеливые уже получили такую возможность в Украине и Сирии. Но лично лишать жизни другого человека может не каждый россиянин, зато каждый может написать донос или оформить бумаги так, чтобы кто-то попал под смертную казнь. И вот этого не хватает россиянам. Они поголовно хотят получить возможность либо убивать самостоятельно, либо гарантированно посылать кого-то на смерть.
В общем, уже несколько лет подряд россияне сигнализируют о своем желании заняться грабежами и убийствами, но эти сигналы почти не доходят до тех, кого жители Московии так душевно хотят грабить, насиловать и убивать. Ну что тут можно сказать. То, что не доходит через голову, имеет свойство доходить через другие, самые неожиданные части тела.
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