Нашли два набора человеческих останков: в Ватикане разгорелся новый скандал

В субботу, 13 июля, в Ватикане были обнаружены два набора костей под каменным люком. Останки тел были найдены после раскопок, проведенных 11 июля на одном из кладбищ в районе Папского Тевтонского колледжа.

В тот день были раскрыты гробницы двух немецких принцесс XIX века — там надеялись найти останки 15-летней дочери служащего Ватикана Эмануэлы Орланди, которая исчезла в 1983 году. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Но гробницы оказались совершенно пустыми, создав еще одну загадку: куда исчезли принцессы. Ватикан отметил, что в 1800-х годах и позже были проведены строительные работы как в здании колледжа, так и на кладбище у базилики Святого Петра, и будет проведено дополнительное расследование.

Ватикан pixabay.com

Официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти заявил, что расследование сосредоточилось на прилегающих к могилам принцесс территориях. В результате работ были обнаружены два осуарии, расположенные под тротуаром.

Он сказал, что территория была немедленно закрыта. Джизотти добавил, что кости были расположены в двух отверстиях, вырезанных из камней. Люк с двумя наборами костей будет официально открыт 20 июля в присутствии судебных экспертов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эмануэла Орланди — 15-летняя дочь сотрудника Ватикана, которая пропала без вести в 1983 году. Нашумевшее исчезновение является одной из самых больших загадок в современной итальянской истории. Дело Орланди до сих пор не раскрыто.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram