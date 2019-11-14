"Наши услуги стоят недешево!" Лукашенко публично упрекнул Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко упрекнул Россию в нежелании помочь с обеспечением армии современным оружием.

Об этом он сказал в разговоре с представителями Госпогранкомитета и Совета безопасности о взаимодействии Беларуси и РФ в пограничных вопросах, сообщает агентство "БелТА".

По его словам, несмотря на то, что республика продолжает осуществлять функции защиты Российской Федерации на западной границе, она должна закупать вооружение за собственные деньги.

Лукашенко упрекнул Россию в нежелании помочь с оружием

Белорусский лидер напомнил о недавней закупке Минском российских самолетов Су-30СМ. В частности, 13 ноября страна получила первые два истребителя по контракту 2017 года. Всего Минск ожидает 12 таких самолетов.

"Но мы же выполняем и функции защиты на этом направлении Российской Федерации, народа России. Так почему нам не помочь? Почему не поставить современное оружие?" – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусские военнослужащие умеют пользоваться таким оружием не хуже, чем российские. При этом страна вынуждена платить за него РФ большие деньги.

"Я не к тому, что мы не будем выполнять свои функции. Я к тому, что не надо вякать в средствах массовой информации и даже уже на государственном уровне, что белорусы – гиря на ногах", – заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что сейчас Беларусь и Россия ведут переговоры по углублению интеграции. "Все возникающие вопросы необходимо свести, положить на стол и показать: старшие братья-россияне, вы посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево!" – подытожил белорусский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беларусь решила закупать истребители Су-30СМ у РФ вместо размещения российской базы на своей территории. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, отметив, что изначально в этом процессе пробовали договориться с Россией.

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