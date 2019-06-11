"Наш человек": Скабеева раскрутила российский скандал вокруг Беленюка

Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева похвасталась фото с украинским спортсменом, призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016 год) Жаном Беленюком. Напомним, он вошел в список партии "Слуга народа" и баллотируется в Верховную Раду.

Снимок она продемонстрировала на большом экране в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Скабеева и Беленюк Скриншот видео

"Порохоботы, простите, нашли русский след в партии Зеленского. В списке "Слуги народа" обнаружился темнокожий украинский борец, призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Жан Беленюк, который имел неосторожность сфотографироваться аж со мной сразу после награждения. Наверное, тогда он даже в самом страшном сне представить себе не мог, что станет депутатом Верховной Рады, но Украина – страна возможностей. Хотя для Жана Беленюка теперь возможностей нет никаких после этой кошмарной фотографии", – язвительно отметила Скабеева.

После этого она принялась нахваливать украинского спортсмена, который решил податься в политику, и рассказала, как он спас российскую делегацию во время соревнований.

"Жан Беленюк – приятный во всех отношениях парень, хороший спортсмен. Жан Беленюк, тот самый темнокожий спортсмен, – единственный из украинской делегации в тот момент выступил за российских атлетов, которых несправедливо отстранили от Рио-де-Жанейро. То есть, в самом деле наш человек. Испортили сейчас карьеру Жану, теперь уже окончательно", – ухмыляясь добавила одиозная путинская пропагандистка.

Фото Скабеевой с украинским спортсменом Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Беленюк, вошедший в список партии "Слуга народа", заявил, что намерен заниматься в Верховной Раде развитием спорта. По его словам, возможность сотрудничества с другими политсилами он не рассматривал, поскольку верит только в Зеленского.

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