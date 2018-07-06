Новая химическая атака на Великобританию стала некой лакмусовой бумажкой на то, как глубоко в собственные помои погрузилась Московия. Тут оказалось все прекрасно, и альфа-ныряльщик и бета-холуи. Начать, пожалуй, надо с последних. Особенно интересны холуи, которым высочайше соизволено имитировать критику и даже квази-оппозиционность. Коллеги рангом повыше – скучны и предсказуемы. Они либо будут все начисто отрицать, либо станут демонстрировать лысину или другую часть тела круглую и без волос, снимут туфлю и брызгая слюной вывалят угрозы в стиле "Кузькиной матери". Там нет никакой красоты игры и выглядит все уныло и грустно. Другое дело – критики. Они себя считают интеллектуалами и ушлыми манипуляторами, а потому, пересыпают "критику", стонами за судьбы империи. Сами себя они ощущают некими клапанами, выпускающими пар недовольства публики, но на самом деле, являются сфинктерами, выпускающими вонючие газы.

Так вот, комментируя новый случай отравления в Англии, они мягко и ненавязчиво увлекают слушателей, зрителей или читателей. В глубины своего "нижеплинтусного мира", а там, как об этом предупреждал Марк Твен, они возьмут опытом обитателя самого дна канализации. Причем, они работают, в основном, на отечественную публику, способности которой они оценивают все ниже и ниже. Любой россиянин может найти запись политических ток-шоу начала, середины и конца 90-х, после чего – сравнить с тем, что творится в их студиях сейчас. Это даст представление о том, насколько низко упал уровень этих мероприятий, а произошло это потому, что оно рассчитано на строго целевую аудиторию, в данном случае – полных деградантов или выродков, которые за 30 лет выродились в тупых, агрессивных антропоморфных существ. Тон передач созвучен именно такому ублюдочному стаду.

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Так вот, в данном случае, населению Московии скармливается сразу несколько версий того, что бы могло стоять за этим преступлением. Мало того, там озвучивается (как вариант), возможность причастности к этому российских спецслужб. Но такие допущения – классическая психологическая наживка для лоха. Ее смысл прост, как двери. У публики должно создаться впечатление, что речь толкает отчаянный оппозиционер, который не боится оглашать неприятные вещи. Но в конце концов, технология таких речей – шаблонна и должна вывести на центральную мысль с которой зритель и должен уйти от телевизора или компа. В данном случае она выглядит так. Теперь уже не важно, кто совершил это преступление, всех собак все равно повесят на РФ. Читатель или зритель, гарантированно усвоит эту мысль и будет спокоен тем, что никто же не доказал, что это была РФ, а потому – это мог быть Гондурас Евдоэзия или Новая Патефония. Это – версия лайт более прямой и потому – менее эстетичной конструкции, примененной после смертей Литвиненко, Политковской, Немцова и многих других политических фигур, которые были неприятны Путину лично. Тогда говорящие головы разводили руками и говорили: "Это было не в интересах Путина потому, что все знали его неприязнь к этим фигурам".

Между прочим, после первой атаки "Новичком", такие пояснения были озвучены как минимум один раз. Как говорится: "Никогда такого не было, и вот – опять". Те российские комментаторы, которые уже обзавелись недвижимостью на "Загнивающем", в этом месте останавливаются и уподобляются доктору Ватсону из фильма о Холмсе, когда он искал пропавший секретный документ МИДа: "Как знать, как знать?", но те, кто не чувствует меры – идут дальше и выдвигают две основные версии. Первая – что это сделали "заблудившиеся отпускники", которые уволены позавчера и которых "их там нет". Вторая версия прямо или косвенно, связывается с самими британскими спецслужбами, которые могли устроить такую провокацию.

По поводу первой версии, сегодня высказался один из создателей "Новичка" ныне живущий в США. Он заметил, что третья сила не может быть причастной к созданию и применению данного ОВ. Для этого нужны возможности государства и очень специфическое оборудование. Ведь речь идет не только о технологии его создании, но и о безопасности процесса производства, транспортировки и применения вещества, без угрозы жизни лиц, приводящих его в боевое состояние и в конце концов — применяющих.

Вторая версия указывает на то, что комментаторы ментально привязаны к Московии, где такие вещи в принципе возможны и более того – реально применяемы. О провизоре-недоучке, по совместительству – друге, личном поваре и палаче-отравителе Путина, господине Пригожине, знает весь российский бомонд и там ходят мрачные слухи о том, сколько людей тот отправил на встречу с праотцами сердечным приступом, отеком легких и прочими вещами. Ходят легенды о том, как тот с энтузиазмом собрал себе лабораторию по последнему слову фармацевтической технике и стал кем-то, наподобие алхимика при дворе Марии Медичи.

Но эти пропагандисты напрасно натягивают московскую модель на ту же Британию. Потравить своих людей химическим оружием, не решится ни одна спецслужба, даже с самыми благими намерениями. В отличие от РФ, там имеется реальная сменяемость власти и вновь пришедшее правительство обязательно выкопает эту дрянь и разразится не просто грандиозный скандал с длительными посадками, но и позор падет на детей и внуков отравителей, поскольку Британия – страна преемственности и традиций. Как хорошее, так и плохое, там помнят многие поколения.

Мы имеем простую версию, на сей счет. Это – ответ Путина на то, что Британия начала реально прижимать путинских миллиардеров. Конечно, перед публикой типа Абрамовича, ему надо сохранить лицо и показать, что он еще альфа-песец и может ответить не симметрично за наезд на его людей, но есть еще одна деталь. Побежали не все, а это значит, что британским властям эти люди почему-то оказались нужны. Чтобы у них не возникало желания нарушить "омерту", Путин продемонстрировал, что Новичка на Альбионе, хватит на всех. А кроме того, Путин просто любит убивать. Если раньше он убивал из выгоды, а потом – из чувства самосохранения, то теперь он это делает просто потому, что ему это хочется и фактически превратился в непредсказуемого и агрессивного бешеного пса. А такую собачку бесполезно уговаривать или прикармливать. Ее надо уничтожить и сжечь, во избежание распространения заразы. Что-то подсказывает, что это был не последний укус бешеного пса. Те, кто хочет успокоить его конфеткой, еще пожалеют о своей опрометчивости.