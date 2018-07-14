Население России оказалось под угрозой из-за Украины

Население России может начать сокращаться уже в 2018 году из-за падения миграционного прироста.

Это следует из июльского мониторинга экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара, сообщает РБК.

При этом указано, что основная причина замедления миграционного прироста — "сокращение числа мигрантов из Украины при слабом восстановлении миграции из стран Центральный Азии".

"За первые четыре месяца 2018 года население России увеличилось за счет мигрантов из Украины на 7,4 тыс. человек, тогда как в январе—апреле 2017 года из Украины прибыло 27,3 тыс. человек, а в том же периоде 2016 года — 35,3 тыс.", - сказано в публикации.

При этом акцентируется внимание на том, что немалую роль играет замороженный конфликт на Донбассе.

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