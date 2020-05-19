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19 мая • обновлено в 22:13
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NASA засняли тайфун из космоса: масштабы явления поражают

3.7т
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Спутник NASA заснял тропический циклон "Амфан", который бушует в Индийском океане.

Как сообщается на сайте космического агентства, спутник Suomi NPP прошел над циклоном 18 мая в 16:28, а на следующий день снимки были уже в распоряжении NASA.

Согласно инфракрасным снимкам, в некоторых вершинах облаков циклона температура достигала -62 градусов по Цельсию, что говорит о большой силе шторма. Также это признак ливней.

"Спутниковые снимки также показали, что на восточной стороне ока циклона открыта перемычка, что указывает на то, что восточный вертикальный сдвиг и сухой воздух среднего уровня движутся в тропический циклон", – отметили в космическом агентстве.

NASA засняли тайфун "Амфан"

NASA засняли тайфун "Амфан"

NASA

NASA засняли тайфун "Амфан"

NASA засняли тайфун "Амфан"

NASA

Согласно прогнозам NASA, циклон ослабевает и обрушится на берег возле Калькутты 20 мая около 02:00 по местному времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, аэрокосмическое агентство США NASA обнародовало соглашение между космическими государствами, в котором изложены правила освоения Луны.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тег
NASA
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