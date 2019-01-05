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NASA проигнорировало главного космонавта России: о чем речь

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Американское космическое агентство (NASA) отменило визит в США руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, который попал под санкции из-за активного участия в аннексии Крыма.

Руководство агентства якобы сообщило российскому чиновнику, что его приезд откладывается на неопределенное время, передает USA Today.

Визит был запланирован на февраль 2019 года. При этом российская сторона утверждает, что она якобы не получала информации об отмене встреч в США.

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Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

"Комсомольская правда"

Рогозин был одним из десятков россиян, против которых были введены санкции еще администрацией президента США Барака Обамы за участие в аннексии Крыма в 2014 году. Ограничения включают в себя запрет на въезд в США и замораживание некоторых активов, находящихся в банках США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в отношении России могут быть введены новые международные санкции в связи с ее агрессией против украинских судов в районе Керченского пролива.

Персона
Дмитрий Рогозин
Место
США
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"слава" Украйини ???
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