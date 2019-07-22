"Нарыв для ЕС!" Лукашенко назвал Украину общей бедой

У Беларуси и стран Евросоюза есть одна общая беда – Украина.

Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин, передает БЕЛТА.

"У нас с вами есть общая проблема, можно сказать, беда – Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен – вопрос власти. В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", – отметил он.

Лукашенко подчеркнул, что украинцы и белорусы живут в одном регионе и это "нарыв, головная боль для ЕС, которую как можно быстрее надо устранить"

"Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке", – акцентировал он.

По мнению Лукашенко, ЕС несет полную ответственность за происходящие в Украине события, ведь он в свое время предложил ей альтернативу – пойти на сближение с Европой.

Александр Лукашенко

"Украина пошла и ориентируется на Европу, наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕАЭС. Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко "абсолютно поддерживает" предложение украинского главы Владимира Зеленского о проведении в Минске переговоров касательно войны на Донбассе.

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