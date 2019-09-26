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27 сентября • обновлено в 19:30
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"Нарушил клятву": Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского

4.2т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп поставил свои интересы выше государственных.

Об этом в Twitter написал бывший вице-президент Штатов, кандидат на выборы главы американского государства Джо Байден.

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего", – написал политик.

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Тема
Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден
Место
США
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70rus xxx
70rus xxx
Лично мне насрать что на одного,что на другого.Одно не понятно,почему Байден не уточнил,в чем нарушение клятвы?
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