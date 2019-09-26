"Нарушил клятву": Байден ответил на скандал вокруг Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп поставил свои интересы выше государственных.

Об этом в Twitter написал бывший вице-президент Штатов, кандидат на выборы главы американского государства Джо Байден.

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего", – написал политик.

Our president put personal politics above his sacred oath. The House must do its job and hold Donald Trump to account for his abuse of power. I will do mine, making my case for a presidency that will mean real help for those in our country who need it most. pic.twitter.com/NVbk9cnXEx — Joe Biden (@JoeBiden) September 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 сентября президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Так, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снять Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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