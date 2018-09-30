''Хватит кормить Москву!'' России предрекли бунт

Принятие парламентом России пенсионной реформы приведет к росту протестных настроений среди россиян, которые будут выражаться в самых неожиданных формах.

"Население реально так задолбала вся "путинская" система, и при этом не важно, отождествляют ли люди эту систему лично с Путиным, или отождествляют только с "Единой Россией" и Дмитрием Медведевым (премьер-министр РФ, - Ред.). Их это просто так задолбало, что голосуют за кого угодно, лишь бы против людей, формально олицетворяющих систему", - заявил в интервью OBOZREVATEL российский оппозиционер Павел Шехтман.

Противостояние народа в первую очередь связано с пенсионной реформой, считает он.

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"Нарушен контракт на котором держалась вся "путинщина". Она держалась на молчаливом согласии – вы не лезете, а мы вам даем какие-то крохи, более имение обеспечиваем некоторый уровень, что после 90-х годов казалось раем", - объясняет российских оппозиционер.

В связи с такими решениями властей, а также затянувшимся кризисом, Шехтман считает, что протестные настроения россиян будут расти, но проявится они могут в совсем неожиданной форме.

"Я считаю, что не будет сепаратизма в его классическом стиле, типа мы сейчас отделимся и провозгласим независимость, и вообще, хватит кормить Москву, нет, с этого не начнется, этим кончится", - сказал он.

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"Эти сепаратистские идеи сначала будут находить выражение в некоторых лозунгах, формально безобидных. Но под этими формальными, безобидными лозунгами будет очень нехорошее для власти содержание, и если это пойдет по нарастающей, то все это придет к своему логическому завершению", - добавил россиянин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, протестные настроения в России пока не смогут перерасти в настоящий Майдан. По мнению эксперта по международным отношениям Максим Яли, с точки зрения массовости последние митинги в РФ слишком малочисленны, чтобы привести к радикальным изменениям и смене власти.