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ПолитикаЭкономика

''Хватит кормить Москву!'' России предрекли бунт

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Принятие парламентом России пенсионной реформы приведет к росту протестных настроений среди россиян, которые будут выражаться в самых неожиданных формах.

"Население реально так задолбала вся "путинская" система, и при этом не важно, отождествляют ли люди эту систему лично с Путиным, или отождествляют только с "Единой Россией" и Дмитрием Медведевым (премьер-министр РФ, - Ред.). Их это просто так задолбало, что голосуют за кого угодно, лишь бы против людей, формально олицетворяющих систему", - заявил в интервью OBOZREVATEL российский оппозиционер Павел Шехтман.

Противостояние народа в первую очередь связано с пенсионной реформой, считает он.

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"Нарушен контракт на котором держалась вся "путинщина". Она держалась на молчаливом согласии – вы не лезете, а мы вам даем какие-то крохи, более имение обеспечиваем некоторый уровень, что после 90-х годов казалось раем", - объясняет российских оппозиционер.

В связи с такими решениями властей, а также затянувшимся кризисом, Шехтман считает, что протестные настроения россиян будут расти, но проявится они могут в совсем неожиданной форме.

"Я считаю, что не будет сепаратизма в его классическом стиле, типа мы сейчас отделимся и провозгласим независимость, и вообще, хватит кормить Москву, нет, с этого не начнется, этим кончится", - сказал он.

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"Эти сепаратистские идеи сначала будут находить выражение в некоторых лозунгах, формально безобидных. Но под этими формальными, безобидными лозунгами будет очень нехорошее для власти содержание, и если это пойдет по нарастающей, то все это придет к своему логическому завершению", - добавил россиянин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, протестные настроения в России пока не смогут перерасти в настоящий Майдан. По мнению эксперта по международным отношениям Максим Яли, с точки зрения массовости последние митинги в РФ слишком малочисленны, чтобы привести к радикальным изменениям и смене власти.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Россия
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Какие то крохи"... ну это смотря с чем сравнивать . Вот например если с Украиной , то крохи не такие уж и крошечные . Да ладно бы если этот (ну естественно Штехман а не Иванов)) рассказывал бы о хреновой жизни россиян .где нибудь в Норвегии или Швейцарии, но рассказывать о предполагаемых протестах недовольных своим нищенским положением россиян ,на Украине, где средний доход в трое ниже чем в России !!! Да это же прямое подстрекательство
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3
Попова Марина
Попова Марина
Не дожлетесь майдана в России. Даже не надейтесь! Мы умнее лохлов в тысячи раз.
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4
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Попова Марина, Майдана не будет, вас просто повесят.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Наверно есть где-то ферма, на которой Обоз выращивает своих "экспертов". Ну просто обычным, привычным для всех способом, не получится сделать такого дэбила. Запомните, только хохлы способны собственноручно уничтожить своё государство! Таких дэбилов просто больше в Мире не существует!
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5
Пигин Макс
Пигин Макс
Andreevski Andrey, Верно, майдауны сами выбрали себе этот путь, не будем им мешать.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Пигин Макс, Сидят в тазе с дерьмом...сами себя сверху дерьмом поливают...и им так приятно
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