"Народ устал от Путина": России напророчили резкие перемены

Россияне устали от правления президента Владимира Путина, который в марте текущего года был избран на четвертый срок.

Российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова в блоге на "Эхо Москвы" выразила сомнение в том, что Путин сможет усидеть в роли лидера РФ еще 8-10 лет.

"Никакой гарантии нет. Тем более, что народ начинает стремительно уставать от всенародно избранного. Нечего волноваться, говорят наблюдатели, вместо Путина придет новый Путин. Словом, ничего не изменится. Ой ли?! Сегодня ситуация изменилась", - считает она.

По словам политолога, "оскудение бюджетных закромов и тошнота", которую у россиян начинает вызывать политика Кремля, заставят преемника Путина делать то, что делали до него все советские вожди.

"Короче, он будет искать легитимацию власти через сбрасывание вины за все плохое на предшественника. А как иначе удовлетворить просыпающуюся в народе потребность в справедливости и выбросе гнева? Чем больше новый лидер будет вовлечен в старые корпоративные связи, тем активнее он будет расчищать поле, чтобы доказать отсутствие долгов перед прошлым. Причем, история учит, что швырнуть под колеса бывшего лидера либо его ближайших соратников будет недостаточно", - написала Шевцова.

Она уверена, что обозленный народ потребует новых жертв. И чем больше недовольства и злости накопится в обществе, тем сильнее будет "потребность в массовой зачистке".

"Выбрасывая в мусоропровод предыдущий состав актеров, новый лидер создаст собственную опору среди тех, кто будет обязан только ему. Так делали советские вожди, срезая кадровые эшелоны, оставленные их предшественниками. Так поступали Хрущёв, Брежнев, Андропов, Горбачев. Логика власти — что поделаешь", - добавила Шевцова.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Россию накрыла огромная волна протестов из-за Путина.