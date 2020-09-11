Народ Беларуси отверг Лукашенко, у него нет легитимности – Госдеп США

В Государственном департаменте США заявили, что Белорусы отвергли Александра Лукашенко как своего президента, поэтому у него нет легитимности.

На специальном телефонном брифинге для журналистов 11 сентября первый заместитель госсекретаря Стивен Биган сказал, что "режим не действует в интересах белорусского народа". Также, как сообщает Reuters, США и Европа рассматривают введение санкций против лиц, причастных к насилию против демонстрантов.

"Теперь, после того как народ явно отверг режим, руководство Беларуси использует насилие для поддержания своей власти", – отметил он.

Биган подчеркнул, что США в связи с этим США настаивают на проведении в стране новых выборов.

Стивен Биган заявил, что США настаивают на перевыборах в Беларуси.

"Соединенные Штаты считают – и это не просто наше мнение, это гарантировано белорусскому народу Хельсинкским заключительным актом и Всеобщей декларацией прав человека – что белорусский народ имеет право на свободные и справедливые выборы, на которых они изберут собственных лидеров", – пояснил он позицию страны.

Представитель Госдепа добавил, что граждане Беларуси были лишены такой возможности во время президентских выборов 9 августа.

Также Биган заявил, что США и Европа обсуждают возможность введения адресных санкций против Минска.

"США сохраняют санкции в отношении 17 лиц, включая правителя Беларуси и других высокопоставленных лиц. Также мы тесно работаем с нашими европейскими партнерами в вопросе дополнительных адресных санкций в отношении всех, кто ответственен за нарушения прав человека и репрессии в Беларуси", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, парламент Литвы принял резолюцию, в которой Светлану Тихановскую признали избранным лидером Беларуси, а Александра Лукашенко – незаконным главой государства.