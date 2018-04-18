Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Андрей Зубов
Андрей Зубов
Доктор исторических наукВсе статьи автора

Наркотика больше нет

2.4т

Не дай Бог, чтобы Путин умер. Я бы на много больше хотел, чтобы он осознал, какие гадости и глупости он сделал при жизни, и изменил свою жизнь.

Сейчас состояние в России не стабильно. Народ, который был абсолютно одурманен Путиным из-за Крыма – все это позади. Именно Крым оказался очень мощным наркотиком для большинства русских людей. Вот это мерзкое чувство о том, что мы восстанавливаем свое величие – оно неактуально. Крым уже никого не волнует. Жить там стало хуже, чем при украинцах. Это признали практически все в России. И в этом смысле наркотика больше нет. И на что теперь может опираться путинский режим? Только на величие, на грубую силу и на убеждение, что кроме Путина никого нет. Но это не правда. В стране, в которой 140 млн населения, безусловно, есть и другие люди. Многие нам известны. Тот же Навальный, Касьянов или тот же Павел Дуров себя показал, как настоящий русский гражданин. И таких людей немало.

Новости
Мы соучастники гнуснейших военных преступлений...

С другой стороны есть еще грубая сила. Но она хороша, пока власть в руках Путина. Когда власть начинает утрачиваться, грубая сила, как показал пример Украины, начинает разбегаться. Они не будут защищать того же Путина ценой своей жизни. У каждого из них своя жизнь и она дороже жизни Путина. Грубая сила мало что значит на самом деле.

Когда-то у России была мощнейшая гвардия, царский конвой, но это не помешало арестовать царя и никто не выступил в его защиту.

Ну, это обычная участь диктаторов.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей ЗубовАндрей Зубов
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook

Наши блоги