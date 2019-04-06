"Наркоманы и алкоголики!" Сенатор России впал в маразм из-за выборов в Украине

Скандальный российский сенатор Алексей Пушков бурно отреагировал на новость о том, что кандидаты в президенты Украины сдавали анализы.

Он увидел в этом признаки того, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко якобы могут иметь алко- или наркотическую зависимость. Своими нетрезвыми умозаключениями он поделился на странице в Twitter.

"Сдача анализов на алкоголь и наркотики кандидатами перед дебатами — несомненный вклад Украины в мировую выборную практику. Это предполагает, как минимум, подозрения или указания на то, что кандидаты могут быть наркоманами или алкоголиками. Иначе к чему анализы?" — написал одиозный Пушков.

Алексей Пушков Пресс-служба Госдумы

Его рассуждения рассмешили украинского политтехнолога Алексея Голобуцкого, и он ответил сенатору страны-агрессора ярким троллингом на своем Telegram-канале.

"Руссо-сенатора Пушкова поразила до глубины лаптей сама идея, что кандидаты на священную должность президента могут сдавать анализы. Ну, ясно. У них царь — как бабочка. Не какает, не писает, одну духовность вырабатывает килотоннами", — написал он.

Сдача анализов на алкоголь и наркотики кандидатами перед дебатами - несомненный вклад Украины в мировую выборную практику. Это предполагает, как минимум, подозрения или указания на то, что кандидаты могут быть наркоманами или алкоголиками. Иначе к чему анализы? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни Пушков отличился еще двумя бредовыми комментариями, касающимися Украины. Слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна об украинских танках в Москве он сравнил со стратегией Адольфа Гитлера.

Также сенатор едко ответил на заявление главы МИД Украины о том, что РФ разорится из-за компенсаций за оккупацию страны на протяжении столетий. Пушков сказал, что такого государства, как Украина, якобы никогда не существовало.

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