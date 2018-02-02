Нардепам и не снилось: поступок лорда в Британии поднял на уши украинцев

Заместитель министра по вопросам международного развития, лорд Майкл Бейтс опоздал на заседание Верхней палаты парламента Великобритании и решил после этого уволиться.

Соответствующее видео обнародовала "Мeduza.io".

"Я бы хотел принести искренние извинения баронессе Листер за свое неподобающее поведение, выразившееся в том, что меня не было на своем месте в начале сессии вопросов, и я не имел возможности ответить на ее вопрос, посвященный очень важной теме", – начал он свою извинительную речь.

По словам Бейтса, он всегда считал, что нужно соблюдать строжайшие нормы вежливости и уважения.

"Мне очень стыдно за то, что меня не оказалось на месте, и в связи с этим я подам на имя премьер-министра прошение об отставке, немедленно. Примите мои извинения", – сказал он и развернулся к выходу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй все же не приняла его прошение об отставке.

Пользователей сети поразило такое отношение к политической культуре и ответственности.

"Даже не могу представить такое у нас. Это были бы в стране постоянные довыборы из-за прогулов и опозданий", – написала пользователь Светлана Кушнир.

"А кто-нибудь подал законопроект о наказании за нарушение депутатами дисциплины в ВР", – спросил Станислав Биденко.

На что внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза ответил, что проект подали, но такое даже не рассматривается комитетом.

"Но британец подал в отставку не из-за того, что ему грозило наказание. Это его отношение к работе и к его политическая ответственность", – подчеркнул Береза.

"Нам нужно лет 200-300, чтобы воспитать у людей такую культуру", "Вот что б нашим руку отрубали за прогул, было бы четенько", "Да, это вам не баржи с арбузами толкать".

Как сообщал "Обозреватель", 8 ноября 2017 года Береза рассказал, что Верховная Рада работала, несмотря на отсутствие большинства депутатов для принятия решений.