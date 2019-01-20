МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Направить ракеты на Петербург!'' В ЕС озвучили жесткий план подавления России

7.7тЧитать материал на украинском

На территории Эстонии необходимо разместить ракеты, способные поразить российский Санкт-Петербург.

Такой призыв сделал эстонский журналист Вахур Кооритс, передает Sputnik Эстония. Он также заявил о необходимости приобрести военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту.

Таким образом, подчеркнул он, страна будет иметь "резервный план" по сдерживанию Москвы.

Новости
''Крым и Калининград наши'': в НАТО озвучили четкий план подавления России

''Направить ракеты на Петербург!'' В ЕС озвучили жесткий план подавления России

Эхо Петербурга

"Сдерживание для нападающего это страх того, что при нападении он сам будет побит", — сказал Кооритс.

Выбор Санкт-Петербурга как цели для ракет объясняется расположением там стратегически важных целей, в том числе штаба Западного военного округа и Военно-морского флота России. Такой удар, как считает журналист, окажет серьезное психологическое давление на Москву.

Кроме того, журналист предлагает захватывать и топить направляющиеся в российские порты торговые суда до момента, пока судовладельцы не откажутся от идеи торгового сообщения с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили о существовании стратегии противостояния влияния РФ и Китая в Африке. Она будет сосредоточена на торговле, продвижении американских технологий и борьбе с терроризмом. Эти меры предлагает администрация президента США Дональда Трампа.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Эстония
Поделиться в Facebook
24
Комментарии
13
24
Смешно
27
Интересно
4
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Medved George
Medved George
Tapasenko 0leg, Русских забыл, они вне конкуреции, 1 место! Тупее прямоходящих я не встречал!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Medved George, ты кацапов забыл упомянуть - вот кто самые великотупые!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Да, ладно?А я уж начал забывать времена СССР, где эстонцы считались тупее хохлов!Теперь всё встаёт на свои места!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
CARGO 100
CARGO 100
Луцюк Виталий, а ты ЛУЦЮК !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Tapasenko 0leg, хуйло ты козломордые!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Северг Олег
Северг Олег
В своё время Кенеди сказал что не допустит размещения советских ракет на Кубе. Корабли которые их перевозят будут потоплены. И если это будет считаться началом третьей мировой войны то пусть так и будет поскольку советские ракеты на Кубе это экэистенциальная угроза для США. Для хохла Хрущёва эти слова оказались вполне весомыми и СССР развернул свои корабли. В данно случае следует действовать именно так как действовал Кенеди. Эстония должна быть превентивно атакована и по всем стратегическим и экономическим целям Эстонии необходимо нанести ракетный удар Вся эта мелкая пост советская шваль не понимает добрых намерений и воспринимает доброту как слабость. Ещё им всем очень хочется повоевать и все до одного они пребывают в иллюзии что могут всегда спрятаться за американской спиной и что НАТО это очень важно и даёт им какую то особую защиту. Самое лучшее для России воспользоваться ситуацией и развенчать эти мифы, заодно преподать урок всей этой сволочи от украины до грузии. Эстонию необходимо сносить и строить на её месте новую жизнь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
2 из 3 ответов | показать все
Medved George
Medved George
Северг Олег, Изучи документы о финской войне и поймёшь, что с этонцами, финнами шутить весьма опасно, для русских лапотников!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Северг Олег, ты тупой недоразвитый ублюдок,судя по твоему высеру!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги