''Направить ракеты на Петербург!'' В ЕС озвучили жесткий план подавления России

На территории Эстонии необходимо разместить ракеты, способные поразить российский Санкт-Петербург.

Такой призыв сделал эстонский журналист Вахур Кооритс, передает Sputnik Эстония. Он также заявил о необходимости приобрести военные корабли, чтобы мешать российскому торговому флоту.

Таким образом, подчеркнул он, страна будет иметь "резервный план" по сдерживанию Москвы.

Эхо Петербурга

"Сдерживание для нападающего это страх того, что при нападении он сам будет побит", — сказал Кооритс.

Выбор Санкт-Петербурга как цели для ракет объясняется расположением там стратегически важных целей, в том числе штаба Западного военного округа и Военно-морского флота России. Такой удар, как считает журналист, окажет серьезное психологическое давление на Москву.

Кроме того, журналист предлагает захватывать и топить направляющиеся в российские порты торговые суда до момента, пока судовладельцы не откажутся от идеи торгового сообщения с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США заявили о существовании стратегии противостояния влияния РФ и Китая в Африке. Она будет сосредоточена на торговле, продвижении американских технологий и борьбе с терроризмом. Эти меры предлагает администрация президента США Дональда Трампа.

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