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3 февраля • обновлено в 16:08
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"Наполеон в больнице": Захарова грубо оскорбила главу МИД Польши

2.3т
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Скандальная спикер МИД России Мария Захарова оскорбительно высказалась в адрес министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

На своей странице в Facebook одиозная дипломат страны-агрессора высказала недовольство словами польского министра о том, что Польша победила в историческом споре с Россией.

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", – нагло огрызнулась Захарова, используя недипломатические формулировки.

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
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9
Комментарии
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hunt andres
hunt andres
Нагоая, одиозная, скандальная...))) Обоз, еще знаете эпитеты? Или это предел?)))
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2
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ярко затроллила пшеков)
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9
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Захаров Дмитрий,... поставила пшеков на место. В Варшаве огрызнулись.
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4
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Мария Владимировна жжот
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8
0

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