"Наполеон в больнице": Захарова грубо оскорбила главу МИД Польши

Скандальная спикер МИД России Мария Захарова оскорбительно высказалась в адрес министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича.

На своей странице в Facebook одиозная дипломат страны-агрессора высказала недовольство словами польского министра о том, что Польша победила в историческом споре с Россией.

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", – нагло огрызнулась Захарова, используя недипломатические формулировки.

Мария Захарова Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Захарова бурно отреагировала на нашумевшее заявление первого президента Украины Леонида Кравчука. Он сказал, что диктаторы Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встречались во Львове, где хотели решить исход Второй мировой войны еще до ее начала.

Спикер МИД РФ оскорбительно обратилась к Кравчуку, выступая на брифинге, и спросила "чем его лечат".

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