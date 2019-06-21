"Напал в гримерке!" Трампа обвинили в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.

Так, в статье New York Magazine она написала, что события якобы имели место 23 года назад. По ее словам, это произошло в одном из универмагов Нью-Йорка.

"Трамп напал на меня в гримерной Бергдорфа Гудмана 23 года назад. Но он не одинок в списке ужасных людей в моей жизни", – написала она.

Джин Кэррол New York Magazine

Кэррол якобы не сообщила о нападении в полицию, но рассказала двум близким друзьям. Они подтвердили это.

После выхода публикации Белый дом выступил с заявлением, в котором опроверг обвинения, назвав их "совершенно ложной и нереальной историей".

Статья Кэррол является отрывком из ее будущей книге "Зачем нужны мужчины".

Джин Кэррол в молодости Архивное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модель Playboy Карен Макдугал рассказала интимные подробности ее отношений с Трампом.

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