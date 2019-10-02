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2 октября • обновлено в 19:45
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Нападение с мечом на колледж в Финляндии: жертвой "мясника" оказалась украинка

1.4т Читать материал на украинском

Во время вооруженного нападения на колледж в городе Куопио в Финляндии погибла гражданка Украины.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Финляндии и Исландии, передает "ТСН". Девушка скончалась на месте преступления от полученных ранений.

По данным дипломата Дмитрия Гусева, украинка училась в колледже, где произошло нападение. Погибшая была 1996 года рождения. В Финляндии она вышла замуж.

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В колледже Финляндии убили украинку

Отмечается, что муж погибшей не был гражданином ни Украины, ни Финляндии.

Также появились первые подробности о нападавшем. По данным Yle, предполагаемым виновником является мужчина, родившийся в Сийлинъярви, 1994 года рождения. Он также учится в профессиональном колледже Саво, на который напал с мечом.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападение на колледж произошло 1 октября. Вооруженный мужчина ворвался в здание и ранил 10 студентов. Одна пострадавшая скончалась, двое раненых были доставлены в больницу в критическом состоянии.

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Место
Финляндия
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Махов Макс
Махов Макс
Мясником, был Ка цап! Больше некаму! Бгггггаааа
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