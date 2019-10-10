Убивал и вел трансляцию: что известно о зверском нападении на синагогу в Германии

Вечером 9 октября иудеи всего мира отмечали день поста, покаяния и отпущения грехов Йом-Киппур. Никто не мог предположить, что в этот же вечер обвешанный оружием неонацист решит вынести свой "кровавый вердикт" почти сотне собравшихся в синагоге верующих.

Издание La Rebublica собрало хронологию трагедии и попыталось разобраться в мотивах злоумышленника. OBOZREVATEL приводит подробный разбор текста.

Нападавшим оказался 27-летний немец Штефан Балье, который проживает в федеральной земле Саксония-Анхальт. Во время нападения он вел прямую трансляцию при помощи установленной на голове видеокамеры.

Изначально мужчина попытался проникнуть в синагогу, где по случаю праздника собралось около 80 человек. Нападающий безуспешно старался выбить дверь, затем расстрелял замок, а после "бросил несколько гранат и бутылок с зажигательной смесью", сообщил свидетель происшедшего.

Из 35-минутной записи, которую мужчина впоследствии выложил на одном из игровых сайтов, подписавшись, как "Аноним", стало известно, что он сделал это по антисемитским и правоэкстремистским мотивам.

Во время стрельбы злоумышленник неоднократно выкрикивал оскорбления и ругательства в адрес евреев. Он обвинил евреев "во всех мировых бедах", а также скандировал лозунги с отрицанием Холокоста.

Глава еврейской общины Макс Привороцкий рассказал, что видел через камеру наблюдения попытки злоумышленника проникнуть в здание. По его словам, "стрелок швырнул несколько бомб или гранат. Все это длилось примерно 10 минут".

Несмотря на усилия нападавшего, дверь в синагогу выдержала, после чего тот отступил и застрелил проходящую неподалеку женщину. Затем он расстрелял сидевшего в кафе поблизости мужчину и скрылся на автомобиле.

Нападавший выстрелил в женщину, проходившую мимо еврейского кладбища, и затем в мужчину, который как раз обедал в кебабной. Эти люди не были евреями. Они просто оказались поблизости.

В дальнейшем стало известно, что кто-то бросил гранату на территории еврейского кладбища. После этого власти города закрыли железнодорожный вокзал, а полиция попросила жителей не выходить на улицу.

Впоследствии силовики задержали стрелка, который, как выяснилось, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Расследованием занимается федеральная прокуратура, причем следствие считает, что мужчина действовал один.

"Стрелок взбесился из-за того, что не смог попасть в синагогу, и открыл стрельбу по женщине, которая шла мимо. Его машина была заполнена самодельным оружием и взрывчаткой, Более того, у него был ноутбук и видеокамера. Это наводит на мысль о длительном планировании операции", — отметила Рита Кац, эксперт портала по отслеживанию террористической деятельности.

As horrific as the attack was, several variables (his seeming panic, locked door at synagogue, poor function of weapons) stopped it from resulting in something far deadlier, especially considering how many were presumably in the synagogue for Yom Kippur & his abundant weapons. pic.twitter.com/ePRpNcbZ6a — Rita Katz (@Rita_Katz) October 9, 2019

Местные СМИ также сообщили, что во время задержания стрелка у него обнаружили огнестрельную рану на шее. Из-за этого силовики сделали предположение о возможной попытке самоубийства.

BREAKING: PDF document, appearing to be manifesto of #Halle #Germany attacker Stephan Balliet, emerges online, showing pictures of the weapons and ammunition he used and reference to his live stream. States objective to "kill as many anti-whites as possible, Jews preferred." pic.twitter.com/IpYqY75ywW — Rita Katz (@Rita_Katz) October 9, 2019

Также журналисты рассказали о найденном в сети "манифесте неонациста", которого подозревают в нападении на синагогу. Документ обнаружила американская аналитическая фирма SITE Intelligence Group, которая специализируется на наблюдении за экстремистскими веб-сайтами.

Манифест, который, предположительно, был создан 1 октября, содержит фотографии оружия и боеприпасов, которые экстремист использовал при нападении на синагогу, а также расистские высказывания.

"Несмотря на то, что пока никто не взял на себя ответственность за нападения, правые радикалы уже назвали стрелка "святым", одобряя происходящее", — отметила Кац в Twitter.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака является проявлением антисемитизма, существующего в Европе. "Я прошу немецкие власти продолжать действовать решительно, пресекая антисемитизм. От имени народа Израиля выражаю свои соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", — заявил он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также выразила соболезнование родственникам жертв трагедии. Она поблагодарила правоохранителей за проведенную операцию и в знак солидарности посетила синагогу в Берлине. "Мы выражаем солидарность всем евреям в праздник Йом-Кипур и благодарим силы безопасности, которые еще проводят операцию", — написал в Twitter официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш категорически осудил нападение на синагогу, назвав ее "актом антисемитизма". Он призвал к борьбе с юдофобией и "фактами проявления ненависти к евреям".

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