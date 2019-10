Убивал и вел трансляцию: что известно о зверском нападении на синагогу в Германии

Вечером 9 октября иудеи всего мира отмечали день поста, покаяния и отпущения грехов Йом-Киппур. Никто не мог предположить, что в этот же вечер обвешанный оружием неонацист решит вынести свой "кровавый вердикт" почти сотне собравшихся в синагоге верующих.

Издание La Rebublica собрало хронологию трагедии и попыталось разобраться в мотивах злоумышленника. OBOZREVATEL приводит подробный разбор текста.

Нападавшим оказался 27-летний немец Штефан Балье, который проживает в федеральной земле Саксония-Анхальт. Во время нападения он вел прямую трансляцию при помощи установленной на голове видеокамеры.

Изначально мужчина попытался проникнуть в синагогу, где по случаю праздника собралось около 80 человек. Нападающий безуспешно старался выбить дверь, затем расстрелял замок, а после "бросил несколько гранат и бутылок с зажигательной смесью", сообщил свидетель происшедшего.

Из 35-минутной записи, которую мужчина впоследствии выложил на одном из игровых сайтов, подписавшись, как "Аноним", стало известно, что он сделал это по антисемитским и правоэкстремистским мотивам.

Глава еврейской общины Макс Привороцкий рассказал, что видел через камеру наблюдения попытки злоумышленника проникнуть в здание. По его словам, "стрелок швырнул несколько бомб или гранат. Все это длилось примерно 10 минут".

Несмотря на усилия нападавшего, дверь в синагогу выдержала, после чего тот отступил и застрелил проходящую неподалеку женщину. Затем он расстрелял сидевшего в кафе поблизости мужчину и скрылся на автомобиле.

В дальнейшем стало известно, что кто-то бросил гранату на территории еврейского кладбища. После этого власти города закрыли железнодорожный вокзал, а полиция попросила жителей не выходить на улицу.

Впоследствии силовики задержали стрелка, который, как выяснилось, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Расследованием занимается федеральная прокуратура, причем следствие считает, что мужчина действовал один.

"Стрелок взбесился из-за того, что не смог попасть в синагогу, и открыл стрельбу по женщине, которая шла мимо. Его машина была заполнена самодельным оружием и взрывчаткой, Более того, у него был ноутбук и видеокамера. Это наводит на мысль о длительном планировании операции", — отметила Рита Кац, эксперт портала по отслеживанию террористической деятельности.

As horrific as the attack was, several variables (his seeming panic, locked door at synagogue, poor function of weapons) stopped it from resulting in something far deadlier, especially considering how many were presumably in the synagogue for Yom Kippur & his abundant weapons. pic.twitter.com/ePRpNcbZ6a