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10 октября • обновлено в 13:57
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Убивал и вел трансляцию: что известно о зверском нападении на синагогу в Германии

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Вечером 9 октября иудеи всего мира отмечали день поста, покаяния и отпущения грехов Йом-Киппур. Никто не мог предположить, что в этот же вечер обвешанный оружием неонацист решит вынести свой "кровавый вердикт" почти сотне собравшихся в синагоге верующих.

Издание La Rebublica собрало хронологию трагедии и попыталось разобраться в мотивах злоумышленника. OBOZREVATEL приводит подробный разбор текста.

Убивал и вел трансляцию: что известно о зверском нападении на синагогу в Германии

Нападавшим оказался 27-летний немец Штефан Балье, который проживает в федеральной земле Саксония-Анхальт. Во время нападения он вел прямую трансляцию при помощи установленной на голове видеокамеры.

Изначально мужчина попытался проникнуть в синагогу, где по случаю праздника собралось около 80 человек. Нападающий безуспешно старался выбить дверь, затем расстрелял замок, а после "бросил несколько гранат и бутылок с зажигательной смесью", сообщил свидетель происшедшего.

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Из 35-минутной записи, которую мужчина впоследствии выложил на одном из игровых сайтов, подписавшись, как "Аноним", стало известно, что он сделал это по антисемитским и правоэкстремистским мотивам.

Во время стрельбы злоумышленник неоднократно выкрикивал оскорбления и ругательства в адрес евреев. Он обвинил евреев "во всех мировых бедах", а также скандировал лозунги с отрицанием Холокоста.

Глава еврейской общины Макс Привороцкий рассказал, что видел через камеру наблюдения попытки злоумышленника проникнуть в здание. По его словам, "стрелок швырнул несколько бомб или гранат. Все это длилось примерно 10 минут".

Несмотря на усилия нападавшего, дверь в синагогу выдержала, после чего тот отступил и застрелил проходящую неподалеку женщину. Затем он расстрелял сидевшего в кафе поблизости мужчину и скрылся на автомобиле.

Нападавший выстрелил в женщину, проходившую мимо еврейского кладбища, и затем в мужчину, который как раз обедал в кебабной. Эти люди не были евреями. Они просто оказались поблизости.

В дальнейшем стало известно, что кто-то бросил гранату на территории еврейского кладбища. После этого власти города закрыли железнодорожный вокзал, а полиция попросила жителей не выходить на улицу.

Впоследствии силовики задержали стрелка, который, как выяснилось, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Расследованием занимается федеральная прокуратура, причем следствие считает, что мужчина действовал один.

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"Стрелок взбесился из-за того, что не смог попасть в синагогу, и открыл стрельбу по женщине, которая шла мимо. Его машина была заполнена самодельным оружием и взрывчаткой, Более того, у него был ноутбук и видеокамера. Это наводит на мысль о длительном планировании операции", — отметила Рита Кац, эксперт портала по отслеживанию террористической деятельности.

Местные СМИ также сообщили, что во время задержания стрелка у него обнаружили огнестрельную рану на шее. Из-за этого силовики сделали предположение о возможной попытке самоубийства.

Также журналисты рассказали о найденном в сети "манифесте неонациста", которого подозревают в нападении на синагогу. Документ обнаружила американская аналитическая фирма SITE Intelligence Group, которая специализируется на наблюдении за экстремистскими веб-сайтами.

Манифест, который, предположительно, был создан 1 октября, содержит фотографии оружия и боеприпасов, которые экстремист использовал при нападении на синагогу, а также расистские высказывания.

"Несмотря на то, что пока никто не взял на себя ответственность за нападения, правые радикалы уже назвали стрелка "святым", одобряя происходящее", — отметила Кац в Twitter.

  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атака является проявлением антисемитизма, существующего в Европе.

    "Я прошу немецкие власти продолжать действовать решительно, пресекая антисемитизм. От имени народа Израиля выражаю свои соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", — заявил он.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель также выразила соболезнование родственникам жертв трагедии. Она поблагодарила правоохранителей за проведенную операцию и в знак солидарности посетила синагогу в Берлине.

    "Мы выражаем солидарность всем евреям в праздник Йом-Кипур и благодарим силы безопасности, которые еще проводят операцию", — написал в Twitter официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш категорически осудил нападение на синагогу, назвав ее "актом антисемитизма". Он призвал к борьбе с юдофобией и "фактами проявления ненависти к евреям".

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Место
Германия
Теги
стрельба антисемитизм
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