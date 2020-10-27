Нападение акулы на украинцев в Египте: появились подробности трагедии

Пострадавшие от нападения акулы украинские туристы в Шарм-эль-Шейхе (Египет) знали о запрете подводного купания и приобрели услугу у третьих лиц.

Как сообщает пресс-служба туроператора JoinUp, происшествие случилось на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена начиная с 1 ноября 2019 года.

"Сначала туристы обратились к гиду в отеле по приобретению такой экскурсии. Им отказали и предупредили, что правительство Египта запретил дайвинг с плавательных средств. После этого туристы решили приобрести такую ​​услугу у третьих лиц вне отеля, в котором отдыхали", – говорится в сообщении.

На данный момент пострадавшие находятся в больнице: украинка получила глубокие раны от укусов. 12-летний ребенок же потерял часть руки ниже локтя, их обоих уже прооперированы. Травмы также получил инструктор, который проводил экскурсию.

По предварительной информации, все расходы на оказание экстренной помощи и лечения пострадавших туристов в Египте возместит правительство Египта.

Отмечается, что туристическая страховка не покроет стоимость лечения, так как занятия подводным плаванием относится к исключениям из страховых случаев.

"Как только появится новая информация, мы сможем сообщить детали о состоянии пострадавших. Со своей стороны готовы оказать поддержку пострадавшим для их возвращения в Украину, как только на это дадут разрешение врачи", – отметил туроператор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте во время подводной экскурсии на семью украинцев напала акула.