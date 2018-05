Нанес ответный удар: Израиль выпустил ракеты по сектору Газа

Израильская армия в рамках спецоперации нанесли ответные ракетные удары по сектору Газа.

В настоящее время армия обороны Израиля работает в секторе Газа. Услышанные взрывы связаны с этой деятельностью" - говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.

The IDF is currently operating in the Gaza Strip. The explosions heard are related to this activity. Details to follow