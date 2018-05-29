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Нанес ответный удар: Израиль выпустил ракеты по сектору Газа

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Израильская армия в рамках спецоперации нанесли ответные ракетные удары по сектору Газа.

В настоящее время армия обороны Израиля работает в секторе Газа. Услышанные взрывы связаны с этой деятельностью" - говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.

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По данным AFP, израильские удары уже поразили более 30 боевых целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая по нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.

Это первый случай минометного обстрела Израиля с 30 марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев.

В результате разгона израильской армией этих акций протеста с 30 марта погибли более 120 палестинцев, несколько тысяч человек были ранены.

Место
Израиль
Объект
ракеты
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