Нанес ответный удар: Израиль выпустил ракеты по сектору Газа

Израильская армия в рамках спецоперации нанесли ответные ракетные удары по сектору Газа.
В настоящее время армия обороны Израиля работает в секторе Газа. Услышанные взрывы связаны с этой деятельностью" - говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.
The IDF is currently operating in the Gaza Strip. The explosions heard are related to this activity. Details to follow— IDF (@IDFSpokesperson) 29 мая 2018 г.
По данным AFP, израильские удары уже поразили более 30 боевых целей.
#BREAKING Israel strikes hit more than 30 Gaza 'military targets': army— AFP news agency (@AFP) 29 мая 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая по нескольким районом Израиля со стороны сектора Газа были выпущены 25 ракет.
Это первый случай минометного обстрела Израиля с 30 марта, когда на границе Израиля и сектора Газа начались массовые протесты палестинцев.
В результате разгона израильской армией этих акций протеста с 30 марта погибли более 120 палестинцев, несколько тысяч человек были ранены.