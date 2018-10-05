Намеренно плодили фейки: в западной науке произошел громкий разоблачительный скандал

Трое уважаемых ученых устроили масштабный скандал в западной науке, признавшись, что в течение целого года устраивали не слишком этический социальный эксперимент – намеренно писали абсолютно бессмысленные и откровенно абсурдные научные статьи в различных отраслях социальных наук, чтобы доказать: идеология в этой сфере давно взяла верх над здравым смыслом.

Джеймс Линдси (доктор математических наук, известный скептик, атеист), Хелен Плакроуз (специалист по религиозной литературе эпохи Возрождения) и Питер Богоссян (профессор Портлендского университета, доктор философских наук) писали под вымышленными именами работы, которые успешно проходили проверку и печатались в уважаемых научных журналах, сообщает BBC.

По словам ученых, цель науки – установление истины, однако в сфере социальных исследований истина уже давно мало кого волнует. Главное – соответствие идеологическим нормам: осуждение "подавителей" и поддержка "униженных".

Линдси, Плакроуз и Богоссян

Свои настоящие имена научные диссиденты раскрыли сами, когда написали открытое письмо в научный журнал Areo и рассказали о своем эксперименте.

Они утверждают, что в отдельных отраслях социальных наук весомое (если не господствующее) место заняли научные работы, в основе которых лежит не столько поиск истины, сколько внимание к злоупотреблениям и различных проявлений социальной несправедливости. При этом свои убеждения все трое описывают так: "либералы, тяготеющие к левым взглядам".

"Авторы таких работ все чаще оказывают давление на студентов, администрацию и работников других факультетов, заставляя их выражать поддержку их взглядам. При этом эти взгляды вовсе не являются научными", – заявили авторы открытого письма.

По их словам, серьезные издания печатают абсурдные работы просто потому, что "человек, который ставит под сомнение любые исследования в области идентичности, привилегий и угнетения, рискует быть обвиненным в ограниченности и предвзятости".

Начиная с августа 2017 года, Линдси, Богоссян и Плакроуз под вымышленными именами отправили в уважаемые издания 20 статей, которые были оформлены как обычные научные исследования.

Темы работ отличались, однако все были посвящены различным проявлениям борьбы с социальной несправедливостью: исследованием феминизма, культуры мужества, вопрос расовой идентификации и сексуальной ориентации и тому подобное.

В каждой из статей выдвигалась какая-нибудь радикально-скептическая теория, осуждает тот или иной "социальный конструкт" (например, гендерные роли). При этом сами работы были откровенно абсурдными, авторы намеренно писали их с юмором, который позволял читателям усомниться в серьезности исследования.

С научной точки зрения статьи не выдерживали никакой критики. Теории, выдвигавшиеся авторами, не подтверждались цифрами, которые приводились в этих же работах, иногда ссылались не несуществующие источники и тому подобное.

К примеру, в одной из работ авторы предлагали дрессировать мужчин так же, как собак. В другой – заставлять белых студентов слушать лекции на полу – как наказание за рабовладение.

В третьей работе крайняя степень ожирения, угрожающей здоровью, одобрялось как свободный выбор здорового человека. В четвертой статьи авторы предлагали считать мастурбацию, в ходе которой человек представляет себе реальную женщину, актом сексуального насилия в отношении нее.

В работе "Собачий парк" утверждалось, что исследователи касались гениталий почти 10 тыс. собак и спрашивали их владельцев о сексуальной ориентации их любимцев. В статье под названием "Грудь" ученые серьезно размышляли над тем, что же гетеросексуальным мужчинам нравится в женщинах.

Одна из работ о феминизме – "Наша борьба – это моя борьба" – вообще было только немного перефразированной главой из книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф".

"Не буду спорить, мы прекрасно развлеклись, пока работали над этим проектом", – признается Линдси.

При этом, из 20 написанных работ по крайней мере семь было отрецензированных ведущими учеными и принято к публикации.

История вызвала скандал в западном научном сообществе. У ученых-диссидентов появились не только пылкие критики, так и сторонники, которые активно выражают свою поддержку.

"Мы считаем, что темы гендера, расовой идентичности и сексуальной ориентации, конечно, заслуживают того, чтобы их исследовали. Но важно исследовать их правильно, без предвзятости. Проблема заключается именно в том, как их изучают сейчас", – считает Линдси.

Однако авторы эксперимента говорят, что их репутация в научном сообществе разрушена – и сами они не ждут ни на что хорошее.

Богоссян уверен, что его уволят из университета или накажут как-то по-другому. Плакроуз опасается, что теперь ее могут не взять в докторантуру. А Линдси говорит, что теперь точно превратится в "академического изгнанника", для которого будет закрыт путь, как к преподаванию, так и к публикации серьезных научных работ.

В то же время, все трое согласны, что их проект себя оправдал.

Научные журналы, где были обнародованы псевдонаучные работы, пообещали убрать их из своих сайтов, однако больше никак не комментировали скандал.

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