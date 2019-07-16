"Нам ввести танки?!" Депутат Госдумы разразился угрозами к Украине в прямом эфире

Депутат нелегитимной Государственной думы Леонид Калашников заявил, что если Россия продолжит экспортировать газ в Европу через Украину, то на ее территорию придется ввести танки для охраны газопровода.

Избежать этого якобы можно, только если построить "Северный поток", отметил одиозный политик в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Танки РФ "События"

"Нам что, танки ввести, чтобы охранять газопровод по территории Украины?! Конечно, "Северный поток" построим!" – едко высказался Калашников.

Однако ему в столь же дерзкой манере возразил украинский экс-нардеп Александр Ковтуненко. "Да у вас нет столько танков, у нас "Джавелинов" больше", – обратился он к депутату страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский аналитик и писатель Константин Щемелинин разразился заявлением о том, что Кремль пройдет танками по Украине из-за страданий русскоязычного населения.

Подобным месседжем оскандалился и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев. Он громко заявил, что Россия якобы приедет в Украину на танках, чтобы отомстить за снесение памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

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