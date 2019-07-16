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"Нам ввести танки?!" Депутат Госдумы разразился угрозами к Украине в прямом эфире

2.1т Читать материал на украинском

Депутат нелегитимной Государственной думы Леонид Калашников заявил, что если Россия продолжит экспортировать газ в Европу через Украину, то на ее территорию придется ввести танки для охраны газопровода.

Избежать этого якобы можно, только если построить "Северный поток", отметил одиозный политик в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Нам что, танки ввести, чтобы охранять газопровод по территории Украины?! Конечно, "Северный поток" построим!" – едко высказался Калашников.

Однако ему в столь же дерзкой манере возразил украинский экс-нардеп Александр Ковтуненко. "Да у вас нет столько танков, у нас "Джавелинов" больше", – обратился он к депутату страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский аналитик и писатель Константин Щемелинин разразился заявлением о том, что Кремль пройдет танками по Украине из-за страданий русскоязычного населения.

Подобным месседжем оскандалился и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев. Он громко заявил, что Россия якобы приедет в Украину на танках, чтобы отомстить за снесение памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропаганда Рынок газа
Место
Россия
Тег
Северный поток - 2
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сказочный пердун - единственное что он может сделать это испортить воздух
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Мне интересно, когда подобные уроды говорят: "что Россия якобы приедет в Украину на танках", что они думают о тех мальчиках, которые будут в этих танках сидеть? И будут ли среди этих танкистов их дети или внуки? Или эти "чужие" дети просто пушечное мясо? А, россияне?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Вакула Кузнец, Встречный вопрос - а что думал ваш бывший гарант когда посылал ваших морячков практически на верную смерть (ну как он считал)?
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Ященко Олег
Ященко Олег
Вакула Кузнец, дело в том, что москвинам все-равно, дети этих уродов будут на загнивающем западе отсживатся, а упоротое маасковской пропогандой в танках гореть и удобрять чужую землю, ведь бабы еще нарожают.
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Гнев укрoнaцистов понятен. Они столько сделали, чтобы подорвать доверие к безопасности транзита через Украину, они так усиленно намекали России, что мечтают, чтобы их наняли для охраны газопроводов. И вот коварная Россия, вместо того, чтобы нанимать нaцбaты и прaвoceков, вдруг собирается гнать газ мимо них... Облом мечтаний о халявном заработке!!!
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Капа Игорь
Капа Игорь
Rabinovich Alexander, приезжай к нам в ордло,может меньше пи..ть будешь.
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