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Нам предлагают чернокожих и желторожих солдат НАТО, – Лукашенко

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
10,1 т.
Александр Лукашенко выступил против НАТО

Александр Лукашенко выступил против НАТО.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в оскорбительном тоне высказался о странах-членах НАТО и предостерег своих граждан от их поддержки.

Выступая перед своими сторонниками на Площади Независимости в Минске 16 августа, он отметил, что Беларусь не должна стать "санитарной зоной" между Востоком и Западом. В частности, Лукашенко возмутила идея выстраивания живой цепи из 300 тысяч человек от Вильнюса до Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот "ланцуг" – санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы", – сказал белорусский президент.

После этого в довольно резкой форме он высказался о войсках НАТО и тех, кто в них состоит, заявив, что Беларуси с ними якобы не по пути.

"Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое руководство. Нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых", – выругался Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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