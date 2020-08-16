Нам предлагают чернокожих и желторожих солдат НАТО, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в оскорбительном тоне высказался о странах-членах НАТО и предостерег своих граждан от их поддержки.

Выступая перед своими сторонниками на Площади Независимости в Минске 16 августа, он отметил, что Беларусь не должна стать "санитарной зоной" между Востоком и Западом. В частности, Лукашенко возмутила идея выстраивания живой цепи из 300 тысяч человек от Вильнюса до Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Этот "ланцуг" – санитарный кордон, который мы разрушили в середине 90-х. И за что так ненавидят нас на Западе. Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом. Мы не должны стать отхожим местом для Европы", – сказал белорусский президент.

После этого в довольно резкой форме он высказался о войсках НАТО и тех, кто в них состоит, заявив, что Беларуси с ними якобы не по пути.

"Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое руководство. Нам предлагают солдат НАТО чернокожих, желторожих и белобрысых", – выругался Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 августа в Минске на Площади Независимости состоялся митинг в поддержку Лукашенко. Он прошел под лозунгом "Не дадим развалить страну".

Принять участие в провластной акции заставили работников бюджетных организаций и госпредприятий из самых разных городов. Лукашенко выступал перед митингующими около получаса.

В этот же день Лукашенко очередной раз созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и попросил помощи в рамках ОДКБ.

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