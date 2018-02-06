По поводу польских претензий к Украине.

Исторически Украина была полем битвы двух проектов. Один из них был имперский проект – он же советский. А по другую сторону – украинский этнический проект. Майдан обнулил оба.

Четыре года назад на смену обоим пришел украинский политический проект. Тот, который про ценности и идеологию. Но собственного набора символов у нового проекта попросту не оказалось. А потому в своей битве с империей новая Украина на штандарты стала водружать наследие украинских националистов. Потому что другой эстетики под рукой не было.

Именно так на украинских улицах оказались Степан Бандера и Роман Шухевич. Их реинкарнация была неизбежна – хотя бы потому, что они символизировали идею вооруженной борьбы за независимость.

Но при этом новая Украина, взяв на вооружение эстетику националистов, отказалась брать у них этику. Наследование флагов не означает наследование методов. Именно этого никак не поймут в Варшаве.

Потому что для Польши Бандера и Шухевич – это реальные исторические персонажи, со всем грузом своих ошибок. А для современной Украины это скорее символические доноры. "Сферические" и "в вакууме".

Скорее всего, через несколько десятилетий символический пантеон Украины пополнят новые имена. Те, кто останутся моральными авторитетами, выдержав испытание временем. И те, чьи имена сегодня страна читает в сводках погибших на фронте. Это неизбежно для страны, которая занимается нацбилингом в режиме прямого эфира.

Но для этого нужна самая малость. Выиграть войну.