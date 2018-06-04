"Нам нужна Россия!" В Германии Путина позвали обратно в G8

Россия должна вернуться в состав "Большой восьмерки" (G8) для создания противовеса США.

Такое мнение высказала сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт в интервью Deutschlandfunk, передает "Лента.ру".

"Нам нужна Россия для решения проблем… Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь проблема в том, что США проводят политику, которую не поддерживают остальные шесть стран "семерки". Возвращение России может создать силу противодействия Вашингтону, контрполитику", — подчеркнула она.

Отметим, что Россию исключили из "Большой восьмерки" после аннексии Крыма в 2014 году.

Тогда лидеры ведущих мировых держав отказались участвовать в саммите "восьмерки", который Россия как председатель должна была проводить в Сочи. Вместо этого в Брюсселе был проведен саммит G7 (Франция, Великобритания, США, Германия, Япония, Италия и Канада).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австрии заявили, что Евросоюз должен положить конец болезненным санкциям против России и нормализовать с ней политические и экономические отношения.