Нам не страшно, – сын Лукашенко высказался о протестах в Беларуси

Помощник пятого президента Беларуси Александра Лукашенко по национальной безопасности, его старший сын Виктор высказался о протестах в республике.

Как сообщает Sputnik Беларусь, комментируя свое участие в мотопробеге, он заявил, что протесты его якобы не пугают.

"Мы ехали сейчас совершенно спокойно по дорогам Беларуси. Смотрите – убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то отдыхать, кто-то со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было нестрашно ехать мотопробегом", – рассказал сын Лукашенко.

Напомним, 20 сентября в городах Беларуси прошли акции протеста под названием "Марш справедливости". В Минск стянули спецтехнику, а к резиденции Лукашенко пригнали водометы и грузовые машины с силовиками. Также в белорусской столице закрыли несколько станций метро. Только в Минске задержали более 30 человек.

Кроме того, в Гомеле задержали 18 протестующих, в Гродно – 8, в Могилеве – 8, в Волковыске и Бресте – по 2.

Отметим, Александр Лукашенко якобы победил на выборах в августе 2020, результаты которых – под вопросом и не признаны ЕС и Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, внучки Александра Лукашенко, который пять сроков подряд занимал пост президента Беларуси, Анастасия и Дарья забрали документы из лицея Белорусского государственного университета.