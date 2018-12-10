Наконец-то западные политики, американские и английские, пришли к выводу, что договориться с Путиным – невозможно. Наконец-то они услышали Путина о том, что он является их врагом, и согласились с этим. А последние его действия сделали санкции неизбежными.

2006 год, убийство Александра Литвиненко – это ж в принципе ядерный терроризм. И что? Ничего. Дальше была агрессия в Грузии, когда западные политики пытались разделить ответственность и избежать того, чтобы назвать Россию агрессором. Потом события перезагрузки, попытки игнорировать нарушение Россией разных договоров, связанных с размещением войск в Европе. К 2013-му году в Европе не было ни одного американского танка. В чистом виде НАТО было бумажным тигром. Все говорили, что вот после Крыма они все поймут. Но нет, ничего не поняли. После агрессии в Украине Германия вдвое увеличила поставки российского газа, а Голландия - в 6 раз поставки российской нефти. А перед тем был малазийский Боинг, 298 пассажиров, из них 192 граждан Голландии. И ничего.

Совершенно очевидно, что с точки зрения западных политиков, любые действия в этом направлении наталкиваются на простую дилемму – а если признать Россию агрессором, страну, которая провела ядерную атаку против Великобритании, потом химическую, совершила акт международного бандитизма, сбив малазийский Боинг, нужно требовать наказания преступников. В случае отказа, нужно вводить даже не санкции, это фактически признание военных действий.

Новости Путин готов воевать в ближайшие месяцы или даже недели

Путин почувствовал, что может вести себя так агрессивно и нагло потому, что ему за это ничего не будет. Он считает, что западные демократии всегда будут идти по пути умиротворения. Но любой диктатор допускает какую-то ошибку, переходя какую-то красную линию. Мне кажется, что череда последних событий, в том числе в Керченском проливе, убедили Запад, что договариваться больше не о чем. Поэтому работа по санкциям пошла гораздо быстрее.

Санкции – это попытка наказать агрессора и если они достаточно жесткие, это предотвращение новых агрессивных акций. Да, многие говорят, что санкции не работают, вы их ввели и что же произошло? Но политика Путина могла бы быть более агрессивной, если бы санкций не было вообще. Теперь в Америке сложился такой консенсус, что нужно переходить к более жесткой политике. Мне кажется, что на сегодня санкционный потенциал не задействован больше, чем на 15%. Сделать можно гораздо больше. Интегрированность России в западный мир – безграничная. Называют цифру в 2 триллиона долларов.

Путинская элита сталкивается с серьезными проблемами и совершенно очевидно для них, что обратного хода не будет. Путин же не собирается ничего менять, поэтому санкционное давление будет только возрастать. Наиболее эффективные санкции те, которые касаются конкретных людей. И не только олигархов. В системе работает много людей, в том числе и пропагандисты, играющие колоссальную роль в раздувании ненависти и подготовке к дальнейшей агрессии. Именно из-за этих людей большинство россиян чувствуют на себе ухудшение своей жизни. Поэтому санкции на сегодняшний момент единственный не силовой способ остановить путинскую Россию.

Конечно, никто не хочет начала боевых действий и кровопролития. Но как еще можно послать сигнал? Поэтому чем сильнее и жестче санкции будут сегодня – тем меньше крови прольется завтра. И сейчас, когда Кремль готовится к новым агрессивным действиям, ужесточение санкций и решимость противостояния может остановить не так Путина, который перешел уже все границы. Любому диктатору необходимы полковники, генералы, исполнители, и вот как раз на этом уровне может начаться саботаж. Их желание продолжать эту деятельность, когда перспективы крайне мрачны, - может поубавиться.

Записано в рамках Форума свободной России.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.