Накажут простых россиян: Джонсон высмеял ответ РФ Британии

Действия России в ответ на высылку Лондоном дипломатов в связи с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля являются бесполезными.

Как заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, таким образом РФ лишь накажет простых россиян, передает SkyNews.

"Эти бесполезные меры лишь накажут простых россиян, отняв у них возможность изучать английский язык и получать британские визы", — заявил Джонсон.

Министр также назвал отравление Скрипаля "ударом в спину" Великобритании за то, что она твердо противостоит Кремлю.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ. Также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

В ответ Москва заявила, что вышлет 23 британских дипломата, закроет Генконсульство в Петербурге и запретит деятельность общественной организации Британский совет.